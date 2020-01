Iowas geht ab?

/ Alexander Arnö / Quelle: Flickr.com/Pete For America

Ab Montag beginnen die US-Präsidentschaftsvorwahlen in Iowa.

Die heißesten Kandidat*innen der Demokraten im Überblick:

Joe Biden

Alleinstellungsmerkmal: Vizepräsident, 36 Jahre Senator

Wichtigstes politisches Vorhaben: Öffentliche Option der Krankenversicherung

Stärken: Boomer

Schwächen: Millennials

Strategie: „Wählbarkeit“ und jede Verbindung zu Obama betonen

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Alt, aber er gewinnt gegen Trump“

Coolster Unterstützer: Tom Hanks

Trump nennt ihn: „Sleepy Joe“

Wäre in deiner Familie: Der Opa mit verrosteten Ansichten, aber liebenswert

Der Mann, den es zu schlagen gilt. Egal, ob er den Bundesstaat verwechselte, in dem er gerade Wahlkampf machte, oder Obamas Namen vergaß: Joe Biden blieb bislang nahezu unerschütterlich an der Pole Position der Umfragen. Seine Erfahrung, seine Nähe zu Obama und die öffentliche Wahrnehmung als bester Kandidat gegen Trump verleihen ihm nach wie vor den Favoritenstatus. Programmatisch verspricht Biden nicht viel Veränderung: So will er sich als Nominierter für Unabhängige und Anti-Trump-Republikaner attraktiv machen. Er gewinnt, wenn die Wahlbeteiligung niedrig und die Angst vor Trump größer als der Wunsch nach Veränderung ist.

Bernie Sanders

Alleinstellungsmerkmal: unabhängiger Senator

Wichtigstes politisches Vorhaben: Bürgerversicherung „Medicare for All“

Stärken: Millennials

Schwächen: Boomer

Strategie: Junge und Nichtwähler ansprechen

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Zu alt, zu radikal, zu unbequem.“

Coolste Unterstützerin: Cardi B

Trump nennt ihn: „Crazy Bernie“

Wäre in deiner Familie: Dein Lieblingsopa, seit 1968 gleich verrückt geblieben

Der stärkste Herausforderer. Auch Bernie hat einen Rückschlag wie seinen erlittenen Herzinfarkt verkraftet. Der Senator aus Vermont punktet nicht mit Charisma, sondern Beständigkeit: Bernies linke Positionen heute sind nahezu deckungsgleich wie in den 60ern. Die demokratische Wählerschaft ist mittlerweile weitestgehend auf einer programmatischen Linie mit ihm, zweifelt jedoch an seiner Wählbarkeit im Duell gegen Trump. Er gewinnt bei hoher Wahlbeteiligung und wenn er genau diese Bedenken über Bord wirft, denn Bernies Stärken liegen gerade in den so umkämpften Staaten am „Rustbelt“ wie Wisconsin, Michigan und Pennsylvania.

Elizabeth Warren

Alleinstellungsmerkmal: Kampf für Verbraucherschutz

Wichtigstes politisches Vorhaben: Vermögenssteuer

Stärken: Hochschulabsolventen links der Mitte

Schwächen: Konservative Demokraten

Strategie: Umfassende Wahlprogramme präsentieren

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Eine kluge Frau. Aber unpragmatisch.“

Coolste Unterstützerin: Megan Rapinoe

Trump nennt sie: „Pocahontas“

Wäre in deiner Familie: Die Oma, die sich besser mit Technik auskennt als du

Nach Sanders die zweitradikalste verbliebene Kandidatin im Feld. Punktete zu Beginn des Wahlkampfes vor allem mit umfassenden Programmen in der Sozial-, Finanz- und Umweltpolitik und führte das Feld in den Umfragen kurzzeitig sogar an. Zuletzt enttäuschte sie vor allem das linke Lager, als sie den Quasi-Nichtangriffspakt mit Sanders aufbrach. Trump würde bei einem Vorwahlsieg Warrens genüsslich darauf herumreiten, dass sie jahrelang fälschlicherweise indigene Wurzeln vorgab. Sie gewinnt, wenn ihr in den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire eine Überraschung gelingt und sich später mit einem möglicherweise abgeschlagenen Sanders versöhnt.

Pete Buttigieg

Alleinstellungsmerkmal: Jung, schwul, polyglott

Wichtigstes politisches Vorhaben: Klimaneutralität 2050

Stärken: weiße, gebildete Senioren

Schwächen: jede/r, der/die nicht kreideweiß ist

Strategie: Rhetorisch wie Obama auftreten

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Jung, frisch, dynamisch. Und so intelligent!“

Coolster Unterstützer: Seth MacFarlane

Trump nennt ihn: „Alfred E. Neumann“ (Cover des MAD Magazins)

Wäre in deiner Familie: Der Cousin, der bei McKinsey Karriere macht. Stolz der Verwandtschaft, dir ist er zu arrogant.

Es ist paradox. Mayor Pete Buttigieg (sprich: Buudedschedsch) ist mit 37 Jahren der jüngste Kandidat, betont ständig die Dringlichkeit einer „neuen Führungsgeneration“ – und doch werden seine Wahlauftritte vorwiegend von Alten besucht. Der linken Flügel stört sich an seinen opulenten Spendenveranstaltungen in Weinkellern (#winecavepete), Afroamerikaner kritisieren seine unsensible Behandlung ihrer Interessen als Bürgermeister der Stadt South Bend. Er gewinnt nur, wenn sich seine Strategie, Iowa und New Hampshire mit Werbung zu überhäufen, in tatsächliche Wahlsiege ummünzt und daraus viel Schwung mitnimmt.

Andrew Yang

Alleinstellungsmerkmal: Bedingungsloses Grundeinkommen

Wichtigstes politisches Vorhaben: Bedingungsloses Grundeinkommen

Stärken: Junge WählerInnen an der Westküste

Schwächen: Süden

Strategie: Auf unabhängige Medien setzen

Das sagen die Hauptstadtmedien: [Grillenzirpen]

Coolster Unterstützer: Dave Chappelle

Trump nennt ihn: Noch nichts

Wäre in deiner Familie: Der Cousin mit abgefahrenen Geschäftsideen. Die Verwandtschaft ist skeptisch, du hingegen magst seinen Humor.

Vor dem Wahlkampf lediglich in Silicon Valley als Tech-Unternehmer bekannt, ist Andrew Yang mittlerweile „der mit dem bedingungslosen Grundeinkommen“. Mit dieser Idee möchte Yang die Wirtschaft im Zuge der Digitalisierung umkrempeln. Sein Lieblingsspruch: „Das Gegenteil von Donald Trump ist ein Asiatischstämmiger, der Mathe mag!“. Er gewinnt, wenn der Appetit auf seine Ideen wesentlich größer ist als bislang von den Umfragen erfasst.

Amy Klobuchar

Alleinstellungsmerkmal: Gemäßigte Frau aus dem mittleren Westen

Wichtigstes politisches Vorhaben: 1 Mrd. $ Infrastrukturprogramm

Stärken: Gemäßigte Wähler im mittleren Westen

Schwächen: Linke

Strategie: Sich als die pragmatische Kandidatin präsentieren

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Eine pragmatische Frau. Mit ihr ist zu rechnen!“

Coolste Unterstützerin: Jane Fonda

Trump nennt sie: Noch nichts

Wäre in deiner Familie: Deine etwas schroffe Tante, die in der Buchhaltung arbeitet.

Pragmatisch, moderat, anpackend, spricht die Wähler im Kernland an – sie könnte Trump besiegen. Sagt der konservative Parteiflügel. Langweilig, kaum inspirierend, ideenlos, Hillary Clinton 2.0 sagen die Linken. Im Gegensatz zu den Aufs und Abs anderer Kandidaten hat sie nie einen Hehl aus ihrer moderaten Haltung gemacht. „Ich habe keinen Zauberstab, das ist nicht realistisch“ – so begründet sie häufig ihre ablehnende Haltung zu umfassenden Reformen. Sie gewinnt, sollte Joe Biden vorzeitig ausscheiden und sie empfehlen. Also nicht.

Michael Bloomberg

Alleinstellungsmerkmal: Milliardär

Wichtigstes politisches Vorhaben: Waffengesetzgebung verschärfen

Stärken: New York

Schwächen: Der Rest des Landes

Strategie: Das Land mit Wahlwerbung übersäen.

Das sagen die Hauptstadtmedien: „Ernst zu nehmen! …geil, mehr Werbeeinnahmen!“

Coolster Unterstützer: Michael Douglas

Trump nennt ihn: „Mini Mike“

Wäre in deiner Familie: Der superreiche Großonkel, den du öfter in den Medien als auf Familienfeiern siehst.

Michael Bloomberg, oder: Wie weit kann ich mich ganz allein in einen Wahlkampf einkaufen? Bloombergs Bilanz als Gouverneur von New York gilt als sehr zweifelhaft unter Arbeitern und Schwarzen, einem Großteil der Parteiwählerschaft. Aber er hat Geld und ein eigenes Medienimperium hinter sich. Er gewinnt, sollte Joe Biden vorzeitig ausscheiden und ihn empfehlen. Also nicht.