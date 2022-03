/ Benjamin Markthaler / Foto: WCF/Céline Stucki

Ab 19. März treten Daniela Jentsch und Emira Abbes mit ihrem Team für Deutschland bei der Curling-Weltmeisterschaft an. Im Interview mit uns erklären sie die Besonderheit am Austragungsland Kanada. Außerdem erzählen sie, wieso die Aufmerksamkeit von Curling in Deutschland noch ausbaufähig ist und was ihre Erwartungen für die WM sind.