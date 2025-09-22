Inklusion und Barrierefreiheit im Sport

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 22.09.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Blindenreportage – Sehen mit Worten: Inklusion im Stadion

– Sehen mit Worten: Inklusion im Stadion Ballon d’Or – Wer schnappt sich die größte Auszeichnung im Weltfußball?

– Wer schnappt sich die größte Auszeichnung im Weltfußball? Sommerskispringen – Was machen die Skispringer:innen eigentlich im Sommer?

Moderation: Marie-Noelle Svihla

Redaktion: Lea Steglich, Lars Willeitner, Marie-Noelle Svihla

RvD: Julius Riedel

Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.