Der Bewegungsmelder vom 22.09.2025
Inklusion und Barrierefreiheit im Sport
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Blindenreportage – Sehen mit Worten: Inklusion im Stadion
- Ballon d’Or – Wer schnappt sich die größte Auszeichnung im Weltfußball?
- Sommerskispringen – Was machen die Skispringer:innen eigentlich im Sommer?
Moderation: Marie-Noelle Svihla
Redaktion: Lea Steglich, Lars Willeitner, Marie-Noelle Svihla
RvD: Julius Riedel
Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.