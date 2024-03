Indie, Techno und kaputte Tassen

Schon seit 2007 vermischen COMA in ihrer Musik verschiedenste Einflüsse aus Electronica, Indie-Musik und Alt-Rock. Im M94.5-Interview haben sie von ihrer konstanten Weiterentwicklung, musikalischen Challenges und dem Künstlerleben mit Kindern erzählt.

Inzwischen sind sie aus der Kölner Technoszene fast nicht mehr wegzudenken. Bevor COMA aber ihr jetziges Genre gefunden hatte, sind Marius und Conrad erstmal mit Indie-Rock durchgestartet. Spätestens mit ihrem Debutalbum In Technicolor haben die beiden in 2013 aber ihren Sound gefunden.

Auch wenn sie ihre ersten Erfolge in den Clubs von Köln hatten, hat COMAs Musik die Band inzwischen auch auf die verschiedensten Konzertbühnen gebracht. Und das war auch die logische Konsequenz ihrer musikalischen Weiterentwicklung: Techno, aber als Bandperformance.

“Es war auch so bisschen immer mein Drängen, dass wir da so ein bisschen rauskommen. Es ist einfach krass, wenn man jahrelang am Wochenende um 3 Uhr nachts spielt, dann ist man irgendwann einfach kaputt davon.”

COMA