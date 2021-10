IKEAS Gaming-Setup Blamage

/ Melina Pischulti / Bild: IKEA

IKEA hat seit dem 01.10.2021 neue Produkte im Sortiment – endlich mal was extra für Gamer:innen. Aber leider können die unsere Gaming Expertin Melina Pischulti nicht so ganz überzeugen.





Bei IKEA gibt es eine Kollektion speziell für Gamer:innen, die mit ASUS ROG gemeinsam konzipiert wurde. 31 verschiedene Produkte gibt es und weil ich momentan mein Gaming Setup etwas auffrische, war ich besonders begeistert von der Neuigkeit.

Also habe ich mich direkt auf den Weg zum IKEA meines Vertrauens gemacht. Zunächst musste ich mich durch eine Meute an kaufwütigen Menschen kämpfen, bis ich endlich in der Büroabteilung angekommen war. Und ja, ich wurde fündig. Doch es hat etwas gedauert, bis ich die magere Beute aufspüren konnte.

Schön, aber unbequem

Da IKEA für seine kreativ gestalteten Räume bekannt ist, rechnete ich eigentlich mit einem schönen, inszenierten Gaming-Zimmer. Tolle Ausleuchtung, ein bombastisches Poster an der Wand, ein fetter PC – eben alles, was Gamer:innen-Herzen höher schlagen lassen würde. Stattdessen stand der neue Tisch mitten unter anderen, gewöhnlichen Tischen und der Stuhl fiel auch nicht weiter auf. „Nun gut“, dachte ich mir. Vielleicht haben sie noch keine Zeit gehabt, das zu dekorieren.

Aber als ich mich dann voller Vorfreude auf einen der eigentlich ganz gut aussehenden ‘Gaming’-Stühle gesetzt hatte, war ich doch sehr enttäuscht. Die Sitzfläche ist unbequem, es gibt keine Lendenstütze und die Armlehnenoberfläche ist unverkleidetes Plastik. Leider konnte auch der Tisch nicht überzeugen. Denn nehmen wir es genau: Es ist einfach nur ein Tisch mit einem Gitteranteil im hinteren Bereich. Keine Ahnung, was das bezwecken soll. Vielleicht soll es einfach nur gut aussehen? Eine Beschreibung stand jedenfalls nicht dabei. Und auch einen Kabelkanal habe ich vergeblich gesucht.

Handliches Extra

Aber hey, immerhin gibt es einen Getränkehalter! Und eine verstellbare Handpuppe, die mein Headset halten kann. Damit wären die Wünsche der Gamer:innen ja wohl ausreichend bedient.

Bei seinem Gamingsetup hat IKEA kein gutes Händchen bewiesen Bild: IKEA.de

Alles in allem wirkt es so, als hätten sich die Designer:innen dieser Kollektion nicht so wirklich mit den Bedürfnissen von Gamer:innen beschäftigt, sondern wollten nur auf einen fahrenden Zug aufspringen. Denn professionelle Setups haben in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt. IKEA wird meiner Ansicht nach mit den aktuell ausgestellten Produkten aber keinen Erfolg haben.

Die neue Gaming Kollektion von IKEA in Kooperation mit ASUS ROG ist bisher also leider eine Pleite. Tisch und Stühle sehen gut aus, können aber im Funktions- und Komforttest nicht überzeugen. Man kann nur hoffen, dass IKEA noch mehr seiner 31 neuen Gaming Produkte ausstellt und die Kollektion somit etwas retten kann. Die Darstellung der Neuheiten ist eine völlig verpasste Chance für den Verkauf. Einzig die ‘Headset-Hand’ … die kann ich empfehlen.