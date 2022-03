HYROX vs. CrossFit – Das Was ist Was der Trendsportarten

/ Sarah Bröker / Bild: Shutterstock

„Das härteste Workout der Welt“ – damit bewirbt die amerikanische Marke CrossFit die gleichnamigen Workouts. Aber ist das wirklich so? Seit einigen Jahren bekommt CrossFit starke Konkurrenz, und zwar aus Deutschland.

Was ist HYROX?

HYROX ist der Name einer neuen Fitness-Challenge, die unter anderem vom zweimaligen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste entwickelt wurde. 2017 fand sie das erste Mal statt. Das Einmalige beim HYROX ist die Kombination aus verschiedenen Trainingsmethoden: funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining, in Abwechslung mit dem klassischen Ausdauersport Laufen. Der Wettkampf besteht aus acht Mal einen Kilometer laufen im Wechsel mit acht Workouts. Diese dauern je nach Fitnesszustand jeweils zwei bis sieben Minuten. Für einen normalen Sportler bedeutet dies eine Mindestzeit von 90 Minuten.

Alle Starter:innen erhalten ihre eigene Finisher-Zeit, ein Ranking in der Gesamtwertung und ein Ranking in der Wertung ihrer entsprechenden Altersklasse zwischen 16 und 70+ Jahren. Die besten in jeder Altersgruppe qualifizieren sich für die HYROX World Championships, die dieses Jahr in Las Vegas stattfinden.

Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Leistungskategorien. Hyrox Man/Woman für Leute, die gelegentlich Sport machen und eine gewisse Grundfitness besitzen und Hyrox Pro Man/Woman für gute Athlet:innen und Leistungssportler:innen mit einem intensiven Trainingsumfang. Alle Starter durchlaufen dieselben Workouts in derselben Reihenfolge, die Kategorien unterscheiden sich nur in der Anzahl der Wiederholungen und der Gewichte bei den einzelnen Workouts.

Aufgrund der simplen Übungen ist das Event für jeden machbar. Das sieht man auch an der Finisher-Quote, die bei 99% liegt.

Quelle: HYROX DACH Single Rulebook 2021/22

Was ist CrossFit?

CrossFit ist in erster Linie eine Marke, die 1980 in den USA gegründet wurde. Der Begriff bezeichnet aber auch eine Fitnesstrainingsmethode und einen Wettkampfsport.

Die offizielle Definition ist „ständig variierende Funktionsbewegungen mit hoher Intensität, wettbewerbsfähiges Trainingsprogramm“. Das bedeutet, es werden verschiedene Fitnessübungen, schnell, in einem bestimmten Zeitraum und einem bestimmten Format durchgeführt.

CrossFit ist also ein Mix aus Kraft-, Bodyweight- und Ausdauer-Training und zählt damit zum Functional Training. Im Gegensatz zu regulärem Krafttraining wird funktionell trainiert und alle Muskelgruppen werden beansprucht. Dadurch wird der gesamte Körper trainiert. Dabei ist in der Regel wenig oder gar keine Ausrüstung erforderlich, wie bei Burpees oder Liegestützen. Zudem werden auch Bewegungen mit Hanteln oder ähnlichem Equipment integriert.

Das Besondere am CrossFit ist, dass alle Workouts in ihrer Dauer, Intensität und Schwierigkeit skaliert werden können. Es ist also egal, wie alt oder wie trainiert die Sportler:innen sind, für jedes Level lässt sich eine Alternative finden, die die gleichen Effekte hat.

Auch CrossFit ist seit 2007 im Rahmen der jährlichen CrossFit-Games wettkampfmäßig, Bei den Weltmeisterschaften im CrossFit werden regelmäßig die „fittesten Menschen der Welt“ ermittelt.

Wie, wo, was und für wen?

Grundsätzlich richtet sich sowohl HYROX als auch CrossFit an alle sportbegeisterten Menschen. Vor allem an die, die sich schnell langweilen und häufig mal was Neues ausprobieren wollen.

Trainieren kann man beides fast überall – ob im Fitnessstudio, zu Hause oder auch draußen. HYROX und auch CrossFit-Trainingspläne gibt es auf den jeweiligen offiziellen Websites kostenlos. Auch in vielen Fitnessstudios gibt es entsprechende Kurse.

Wen jetzt also das Fitness-Fieber gepackt hat, der kann sofort loslegen!