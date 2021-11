HÖRBARES TAGEBUCH

/ Marie Gueye / Hana Vu

„I live on the edge of the world where everything stops and turns“ das singt die 21-jährige Singer-Songwriterin Hana Vu aus LA in ihrem neuen Album „Public Storage“. Die DIY Sängerin hat schon in jungen Jahren ihre eigenen Songs geschrieben und stand bereits mit 14 Jahren auf der Bühne. Im M94.5 Interview nimmt sie uns mit auf eine Reise durch ihr Gedächtnis.

Hana Vu im M94.5 Interview

„Everybody just went to shows on the weekends“ – Hana Vu im M94.5-Interview

Der Einstieg in die Indie Musikszene fiel Hana Vu trotz ihres jungen Alters nicht besonders schwer: Zwischen Freunden die ihre eigenen Bands gründeten und wöchentlichen Konzertbesuchen, war es unmöglich nicht Teil der Szene zu werden. Nach einigen Song Releases auf SoundCloud und Bandcamp, veröffentlichte Hana 2018 ihre erste EP „How many times have you driven by“. In dieser verarbeitet die damals 17-jährige Musikerin die düsteren Seiten ihres Teenager Dasein. Seitdem verzaubert sie uns mit ihrem variierenden Stil, der von Indie Rock bis hin zu Bedroom Pop reicht.

Hana Vu – Keeper

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Hana Vu – Keeper

„I always viewed music as sort of being like a collection of songs overtime that accumulate into different units like a record or an EP.“ – Hana vu im M94.5 Interview

Eine Anordnung aus Tagebucheinträgen: So kann man sich Hana Vu’s neues Album „Public Storage“ vorstellen. Als Inspiration für den Albumnamen und für das Konzept diente ihr die Lagerhalle gegenüber ihrer Wohnung. Denn die steht für einen Ort an dem sämtliche Emotionen, Erinnerung und Ideen der jungen Künstlerin gespeichert werden. Im Gegensatz zu ihrer ersten EP, bei der sich Hana als DIY-Künstlerin durchsetzte, erhielt sie bei ihrem neuen Projekt Unterstützung durch ihren neuen Co-producer Jackson Phillips. Er ermöglichte Hana ihre persönlichen und musikalischen Grenzen auszuloten. Treue Hana Vu Fans dürften ihre Weiterentwicklung besonders in ihrem neuen Song „Maker“ raushören:

Hana Vu – Maker

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Hana Vu – Maker

„Listen and you can make it happen“ – Hana vu im m94.5 Interview

Das ist die Message von Hana Vu an ihre deutschsprachigen Fans. Derzeit stehen zwar nur drei Konzerte in den USA an aber das kann sich schnell ändern.