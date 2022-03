Hat Olympia noch eine Zukunft? – Sportredakteur Nico Horn

/ Benjamin Markthaler / Bild: M94.5/Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 63: Paris, Mailand, Los Angeles, Brisbane. Die nächsten Olympischen Spiele werden alle in – Stand jetzt – demokratischen Ländern stattfinden. Klingt, als würde es nach 2022 endlich wieder weniger Diskussionen über das IOC und Olympia geben. Nico Horn, der für die ZEIT und ZEITonline dieses Jahr aus Peking über die umstrittenen Spiele berichtet hat, sieht das zwar als Grund zum Durchatmen. Trotzdem werden laut ihm auch die kommenden Spiele unter Beobachtung stehen.

“Das ist erstmal schon eine gute Entwicklung, aber man muss natürlich dann genau gucken: Überheben sich diese Länder, also zahlen die zum Beispiel halt exorbitant drauf, was die Ausrichtung dieser Spiele angeht? Also da hat man jetzt nochmal andere Punkte. Wahrscheinlich wird man jetzt weniger über Menschenrechte reden, aber über Kostenexplosionen wird man unter Umständen schon weiterhin reden.” Nico Horn, Sportredakteur

Die Diskussionsthemen verlagern sich also, das IOC ist immer noch nicht die perfekte Schwiegerorganisation. Inwiefern sich Olympia ändern müsste, damit die Diskussionen wirklich aufhören und ob auch München sich demnächst wieder in die Reihe der Austragungsorte einreihen könnte, besprechen wir mit Nico Horn in der neuen Folge.