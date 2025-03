GG, Bavaria!

/ Ella Butz / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet in der Gamefabrik seinen Platz.



Gamefabrik am 28.03.2025

Bayern gamed! Und zwar hier in München. Für die GGBavaria, die bayerische Gaming-Messe, ist die Gamefabrik Redaktion drei Tage live vor Ort und erzählt in dieser Sendung vom Brancheninternen ersten Tag. Im Gepäck haben sie ein neues Videospiel auf Plattdeutsch vom deutschen Entwicklerstudio Active Fungus. Außerdem Einordnungen zum aktuellen Stand der Bayerischen Gamingbranche und der Diversität in der Branche. Im Anschluss an die Sendung gibt es noch eine Menge Instagram Content von der Messe. Dort findet ihr uns @m945muenchen.

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.