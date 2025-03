/ Florim Seciri / Bild: fortyseven communications (fortyseven)

Brutal. Rastlos. Unaufhaltsam. The First Berserker: Khazan wirft euch mitten in eine erbarmungslose Welt. Das Hardcore Action-RPG kombiniert Soulslike-Mechaniken mit einem schnellen, aggressiven Kampfstil. Ich bin der schlechteste Action-RPG Spieler Münchens und habe das Spiel vorab für euch angespielt!

Die Geschichte des ersten Berserkers!

Die Geschichte folgt General Khazan. Schwer verletzt und dem Tod nahe wird er durch Verschmelzung verschiedener, scheinbar böser Geister, wiederbelebt. Während Khazan auf Rache sinnt, verfolgen die Geister andere Ziele. Anders als bei anderen Genregrößen, wie Dark Souls, ist die Story bisher weniger implizit, sondern klar erzählt. Es gibt Cutscenes und (zumindest am Anfang) eine sehr lineare Welt und Geschichte. Das heißt aber nicht dass es immer übersichtlich ist. Ich hab mich auf den Pfaden dieser Welt schon das ein oder andere Mal verlaufen.

Schnetzeln, Ausweichen, Parieren, Schnetzeln

Das Gameplay funktioniert genretypisch mit einer Taste für leichte und einer für schwere Angriffe. Erstere sind eine schnelle Kombi, während Letztere mehr Schaden machen, aber auch länger für ihre Ausführung brauchen. Der schwere Angriff kann außerdem aufgeladen werden. Auch sonst sollten sich Fans des Genres schnell zurecht finden. Parieren, perfektes Ausweichen oder Blocken und eine Ausdaueranzeige, die einen bestraft, wenn man nicht aufpasst.

Neuer Balken, neues Glück?

Eine coole Mechanik ist der defense Balken der Gegner. Hat man genügend Angriffe getroffen, bricht dieser und der Gegner ist kurz gestaggert. Das bedeutet für uns: Draufhauen, draufschlagen und vor allem die Brutal-Attack ausführen, die nochmal extra Schaden macht. Das ist vor allem nice, weil man so während des Kampfes nicht nur den ewig langen und großen Lebensbalken sieht, der sich viel zu langsam leert. Sondern eben auch den kleinen defense Balken, an dem man sich erfreuen kann, bald wieder richtig Schaden zu machen. Was The First Berserker: Khazan für mich aber angenehmer macht als andere Hardcore Action-RPG’s: das schnelle Gameplay. Selbst der aufgeladene Angriff geht noch relativ flott und das Ausweichen bringt richtig Dynamik rein.

Bild: fortyseven communications (fortyseven)

Mehr Waffen = mehr Spaß?

Es gibt auch verschiedene Waffentypen. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich die Wahl zwischen einer Dual-Wield Kombi aus Axt und Schwert, oder einem Breitschwert. Außerdem hat jeder Waffentyp einen eigenen Skilltree, der das Gameplay mit weiterschreitendem Fortschritt sinnvoll erweitert. Die Skillpunkte können jederzeit ohne Probleme neu belegt werden. Die Waffen unterscheiden sich zwar im Gameplay, machen mir aber alle gleich viel Spaß. Die Kombos der Dualwaffe sind länger und etwas schneller, dafür werden die langsamen Angriffe des Breitschwertes stärker. Trotzdem: beide Waffentypen sind schnell und dynamisch und keine fühlt sich clunky oder overpowered an.

Spiel zu schwer, bitte easy mode?

Beim Genre Hardcore Action-RPG ist eine Debatte immer groß: Easy Mode. Geht durch einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad der Spielspaß verloren, oder gibt man einer größeren Playerbase die Möglichkeit Zugang zum Spiel zu bekommen. The First Berserker: Khazan bietet tatsächlich einen Easy-Mode und das finde ich (ACHTUNG HOT-TAKE) sehr gut. Das Spiel hat aber an sich gute Herangehensweisen, Frust zu vermeiden. Man bekommt zum Beispiel nach jedem Boss-Versuch Lacrima (die Währung, die man zum Leveln braucht). Das heißt Fortschritt, auch wenn man eigentlich verkackt. Für alle, denen das trotzdem nicht genug ist (ich) gibt es immer noch den Easy Mode. Der ist gerade für Genre-Einsteiger (mich) immer noch fordernd.

Ich finde das ist ein…

…erfrischendes, spaßiges Spiel für Action-RPG Fans und Neueinster:innen. Der Artstyle und die Grafik gefallen mir unfassbar gut und das dynamische, schnelle Gameplay macht einfach Bock. Das Spiel ist genauso gut für eine intensive, mehrstündige Session wie für einen “After-Work-Kopf-frei-kriegen”-Zockerabend. Wie gesagt: ich bin schon an einigen Action-RPGs gescheitert. Ich lerne wohl einfach nicht dazu. Ehrlicherweise ist The First Berseker: Khazan für mich aber eine Ausnahme. Klar, auch hier scheitere ich am laufenden Band, aber ich hatte bisher nie das Gefühl, dass einer der Bosse zu hart oder unfair wäre. Wenn ich zum zwölften Mal an einem Gegner sterbe, weiß ich schon genau, was ich beim nächsten Versuch anders oder besser machen muss. Ich habe beim Spielen einfach das Gefühl, immer einen Fortschritt zu machen und konstant besser zu werden. Das für mich übliche Frustgefühl bei solchen Spielen blieb bisher aus. Auch wenn ich das Game bisher nur angespielt habe, ist The First Berserker: Khazan definitiv ein Werk, bei dem ich mir am Ende mehrere Re-Plays gut vorstellen kann.

Mein Fazit: Es sieht nicht nur gut aus, sondern macht auch noch richtig Spaß. Und das nicht nur für eingefleischte Action-RPG Spieler:innen, sondern auch für jene, die es noch werden wollen. The First Berserker: Khazan erscheint am 27. März 2025 für Steam/Steam Deck, Xbox Series X/S und die PS5 (Pro enhanced).