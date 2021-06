/ Nina Wieking / shutterstock / Tverdokhlib

Ein Jahr ist es her, dass der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten ermordet wurde. Solidaritätsbekundungen in Form von Protesten fanden überall auf der Welt statt – auch in München. Zeit, einen Blick auf die Organisationen wie Black-Lives-Matter-Munich und Initiativen „N-Wort Stoppen Petition 2020“ zu werfen die sich seitdem gebildet haben.