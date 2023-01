GERÜCHTE UND FAKTEN: WELCHE RELEASES ERWARTEN DICH IN 2023?

/ Elias Mohr / Bild: Shutterstock/ AboutLife

Tot geglaubt – Mit “Zukunft Pink”, der lang ersehnten Rückkehr von Seeed-Legende Peter Fox, ist 2022 spektakulär zu Ende gegangen. Was wir 2023 erwarten können und welche heißen Gerüchte es gibt, das erfahrt ihr hier.

Gerade als Peter Fox als Headliner für den Samstag des Southside Festivals 2023 angekündigt wurde, starteten die Spekulationen der Fans. Vieles scheint auf ein zweites Soloalbum nach “Stadtaffe” hinzuweisen. Bislang ist das allerdings noch unbestätigt.

FÜNF SINGLES

Hierzulande gibt es bereits einige bestätigte Releases. Mit am meisten erwartet wird das neue Studioalbum von AnnenMayKantereit “Es ist Abend und wir sitzen bei mir”. Fünf Singles sind bereits erschienen, more to come, darunter das 60 Millionen Streams starke Lied “Ausgehen”. Das Album wird am 3. März 2023 veröffentlicht, eine Tour ist ebenfalls angekündigt.

Zur Tour fragen euch die Kölner:

Würdet ihr 2023 mit uns ausgehen? AnnenMayKantereit über Landstreicher Booking

Wir bleiben in der Ecke Deutsch-Pop. Das Trio “Blond” aus Chemnitz hat ebenfalls große Pläne für 2023. Nach den Singles “Männer” (feat. addeN) und “mein boy” soll am 21. April 2023 das Album “Perlen” mit eigener Release-Show im Festsaal Kreuzberg veröffentlicht werden.

Nach ihrem Debut “Martini Sprite” ist “Perlen” das zweite Studioalbum von Blond.

INTERNATIONAL

Neben Blond ist auch die virtuelle britische Band Gorillaz nicht fremd für m94.5-Hörer:innen. Ihre Single “Baby Queen” läuft hoch und runter in der Rotation. Vier Singles sind bereits veröffentlicht und am 24. Februar 2023 wird es so weit sein und “CRACKER ISLAND” kann in voller Länge gehört werden. Die Geschichte von Murdoch, Stuart, Noodle und Russel – die vier virtuellen Bandmitglieder – bekommt ein neues Kapitel.

“On Cracker Island it was raised” “Cracker Island”, Gorillaz (feat. Thundercat)

Eben haben wir ja schon vom Peter Fox’ Comeback geredet. Mit seiner Rückkehr ist er allerdings nicht alleine. Ein weiteres Gerücht – mit ziemlich ähnlichem Ursprung – dreht sich rund um Frank Ocean. Seit seinem Album “Blonde” von 2015 ist es ziemlich still um ihn geworden. Zumindest bis jetzt – denn Frank Ocean wird den Sonntag des legendären Coachella Festivals 2023 headlinen – ähnlich wie Fox auf dem Southside. Aus dem gleichen Grund wird hier von Fans auf ein Album spekuliert.

NEUES AUS MÜNCHEN

Auch in München wird es 2023 nicht still sein. Das Haidhausener Duo Umme Block hat sich im Oktober mit der Single “PHOENIX” zurückgemeldet.

“PHOENIX” ist die erste Single ihres neuen Albums “STATE OF LIMBO”, das am 28. Januar 2023 erscheint. An genau diesem Releasetag, spielen die beiden Münchnerinnen ein Konzert im Technikum in München – Tickets gibt es auf www.ummeblock.de/dates.

2023 wird also ein spannendes Musik-Jahr. Diese Auswahl ist nur ein Bruchteil von dem, was uns erwartet.