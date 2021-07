Gen Z vs Millenials – Wie sehr hängt die junge Generation an ihren Werten?

/ Anna de Riggi / Bild: M94.5

Skinny Jeans, Seitenscheitel, dunkle Augenbrauen – Was für viele alltägliches Aussehen ist, wird auf TikTok zum kontroversen Statement. Obwohl der Krieg zwischen den Generationen ausgekämpft scheint, lässt er Spuren zurück. Spuren, die alles andere als unproblematisch sind. Leider verraten hier Zoomer ihre Werte zu Gunsten kleinlicher Streitereien in übertriebenem Ausmaß. Ein Kommentar von Anna de Riggi.

Einst noch abgetan für Tänzchen auf TikTok und dem Verspeisen von TidePods ist ein Großteil der Gen Z’ler nun erwachsen und entwickelt sich schnell. Die Generation Z ist divers, wählt grün und steht politisch links. Zumindest portraitiert sich die Mehrheit auf Social Media so: Müde vom Warten auf bessere Zustände. Die Jugendlichen haben keine Lust mehr, darauf zu hoffen, dass Politiker:innen nachhaltige Maßnahmen bis 2030, -40, -50 – oder dann doch erst wenn es zu spät ist – durchbringen. Eine neue Ideologie setzt sich durch. Jeder soll sein Leben so leben, wie er oder sie das möchte. Solange keine sexistische, rassistische, homophobe oder ähnliche Meinungen vertreten werden. Sinnloses Verurteilen von Mitmenschen ist out – Oder?

Eine Ausnahme scheint Gen Z zu machen; und zwar wenn es darum geht, Millenials zu kritisieren. Die Gründe für den Kleinkrieg sind klar und fast vergleichbar mit den alltäglichen Keilereien unter Geschwistern: Die Älteren wollen die Jüngeren nicht so ganz ernst nehmen. Die Jüngeren wollen sich klar vom bereits Etablierten abgrenzen und mit einzigartiger Persönlichkeit glänzen. Das Ausmaß des Ganzen ist nun leider dramatisch größer. Sticheleien sind inzwischen täglich an der Tagesordnung. Ein regelrechter verbaler Kleinkrieg zertrennt Menschen, die altersmäßig gar nicht so weit auseinander liegen. Junge Menschen entzweien sich, ob wohl Zusammenhalten – analog und digital – gerade viel bewegen könnte.

TRENDS =/= POLITISCHEN IDEOLOGIEN

Wenn Gen Z die progressivste Generation ist, sind die Millenials wohl nach Ausschlussprinzip konservativer. Und wenn die konservativen Millenials so sehr an Skinny Jeans, Seitenscheiteln und dunklen Brauen hängen, sind das wohl Indikatoren für nun altbackene Einstellungen. Spätestens hier wird eine Problematik deutlich. Alltägliche Outfits tragen plötzlich ein politisches Stigma an sich, das sich vorwiegend auf junge Frauen bezieht. Parallelen zwischen Stil und politischer Meinung werden gezogen, zum Beispiel in den „Millenialsona“ und „Republicansona“ Videos. Hier „verkleidet“ sich die jüngere Generation als ihr auserkorenes Gegenüber. Eine Ähnlichkeit ist offensichtlich.

Trendwechsel zerstören die Umwelt

Klar, der Krieg dieser Generationen war eine kurze Social Media- Erscheinung, den Trendwechsel jedoch, hat er klar markiert. Viele junge Leute wollen deutlich erkennbar machen, dass sie progressiv, feministisch, queer oder ähnliches sind und fühlen sich dadurch gezwungen, bei den neuen Trends mitzugehen. Wo jedoch Menschen, die nach zehn Jahren noch in derselben Skinny Jeans rumlaufen im echten Leben niemandem schaden, tun es Fast Fashion und Micro Trends definitiv. Die Kleidungsindustrie produziert mittlerweile mehr Co2 als sämtlicher Flugverkehr und Güterschifffahrt zusammen. Der Drang zur radikalen Nachhaltigkeit sollte also eigentlich dazu bewegen, an alten Trends möglichst lange festzuhalten, um den stetig steigenden Kleidungskonsum abzuschwächen.

Zwar sind auch Alternativen möglich – Vintage und Second Hand sind derzeit auch in Mode – jedoch sprengt Vintage Kleidung schnell das Budget vieler junger Leute. Auch Second Hand-Kleidung wird mit steigender Nachfrage immer kostspieliger. Das schadet nicht nur dem studentischen Geldbeutel, sondern auch Leuten, die aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse auf die günstigere Kleidung angewiesen sind.

EIN STREIT ZWISCHEN PRIVILEGIERTEN

Auch anderweitig schadet die Verurteilung zwischen den Altersgruppen. Viele GenZler mit hellerem Teint sehen die dunklen Augenbrauen vielleicht als Make-Up Trend, für andere ist dies aber einfach ihr natürliches Aussehen. Leute aus südlicheren Ländern, dem nahen Osten oder BiPoC haben nun mal oft dunkle Augenbrauen. Eine Gleichsetzung dieses Merkmals von oft marginalisierten Gruppen und einer eventuellen konservativen Einstellung ist also hochproblematisch.

Viele BiPoC haben sich bereits auf Social Media darüber geäußert, dass sie mit diesem sinnlosen Gestichel nichts zu tun haben möchten. Schließlich gibt es, besonders in den letzten Jahren, entschieden wichtigere Sachen über die man sich aufregen kann.

EINE DISKUSSION, DIE NIE HÄTTE AUFKOMMEN MÜSSEN

Die Frage, ob es diese Auseinandersetzung zwischen Gen Z und Millenials gebraucht hätte, muss mit einem klaren Nein beantwortet werden. Selbst der Identitätsbildung der GenZler hat diese mehr geschadet als geholfen. Sie haben die Grundwerte, über die sie sich identifizieren möchten, dem Streit zuliebe verworfen. In der Retrospektive ist nun wichtig, die ganze Eskapade hinter sich zu lassen und sich nicht – wenn auch unterbewusst – davon beeinflussen zu lassen.