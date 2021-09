Gebührender Sommerabschluss

Munich Rocks live in der Muffathalle

/ Dayana Hristova / Bild: Munich Rocks

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber nicht ohne vorher einen musikalischen Abschied der Extraklasse gefeiert zu haben! Zum 53. Mal öffnet das Munich Rocks in der Muffathalle seine Tore und hat hierfür am 30. September 2021 drei besonders abwechslungsreiche Acts auf Lager.

Lauraine

Düsterer Synth-Pop aus München: Laura Glaubers stand bei Munich Rocks bereits mehrmals auf der Bühne — und zwar als Background-Sängerin (u.A. für LORiiA). Letztes Jahr gründete sie dann, der Pandemie zu Trotz, ihre eigene Band Lauraine. Jetzt steht sie bei Munich Rocks auch mal vorne auf der Bühne. Im Fokus ihrer Musik steht dabei Empowerment und Diversität, vor allem in der Musikbranche.

Lauraine – Drowning in Flames

Color Comic

Die “CoCos” liefern bereits seit 2015 tanzbaren Indie-Pop. Ihre aktuelle EP Aqua ist von dem wandelbaren Element Wasser und all seinen Formen inspiriert: Ähnlich den Menschen und Momenten, die unser Leben durchstreifen. Den eigenen Sound nennen sie Island-Indie, denn ihre Musik sehen sie als eigene Oase, in der sie genau das schreiben und produzieren, was sie im Moment fühlen.

Color Comics – It's What You Want That I Don't Have

The Charles

Good old fashioned Rock & Roll: Schon seit 2012 entführen uns The Charles mit ihrem 60er-Sound in vergangene Zeiten und das mit Erfolg: Mittlerweile ist das Space-Age-Pop-Quartett schon auf diversen Bühnen Europas unterwegs gewesen und stattet Munich Rocks jetzt nochmal einen Besuch ab. Und wer die Live-Performances der vier kennt, weiß, dass man sich auf eine energiegeladene Show gefasst machen kann!

The Charles – Il Paparazzo

Wann? Wie? Wo?

Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelung müsst ihr eure Plätze vorab noch über München Ticket reservieren und dürft maximal als 4er-Gruppe zusammensitzen. Das könnt ihr alles ganz einfach über folgenden Link machen:

https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/ehmx5wvo33q9/MUNICH-ROCKS-Fun-For-Free

Munich Rocks am 30. September 2021 in der Muffathalle.

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: FREI