Tut sich dieses Jahr gar nichts?

Doch! Es tut sich definitiv etwas. Die Organisationsteams der beiden Festivals GARNIX und TUNIX planen und bereiten schon fleißig das 40-jährige Jubiläum vor.

Das TUNIX Open-Air findet normalerweise jährlich im Herzen Münchens am Königsplatz statt. Dort können Besucher:innen entspannt eine Woche lang den Biergarten neben der Glyptothek, das gute Essen oder die Kunstinstallationen auf der Liegestuhlwiese genießen.

All das zu Livemusik von vier bis fünf verschiedenen Bands täglich. Komplett ohne Eintritt und zu studierendenfreundlichen Preisen!

Organisiert wird das TUNIX ehrenamtlich von der Studentischen Vertretung der Technischen Universität München (TUM). Zudem helfen über 350 Studierende der TUM und weiterer Münchener Unis, aber auch externe Personen mit, um ein unvergessliches Festival zu gestalten.

Falls eine Woche Festival am Königsplatz nicht ausreicht, geht’s eine Woche später auf dem TUM Campus in Garching weiter. Vom 21. bis zum 25. Juni 2021 findet das GARNIX Open-Air auf dem Vorplatz des Mathe-Informatik Gebäudes statt.

Auch dort kommt richtig Leben auf den Campus: Die Highlights neben den Essens- und Getränkeständen und der Live-Musik sind das tu-film Open-Air Kino und die Freiluftvorlesungen. Mit einer Maß Bier aus dem gemütlichen Biergarten wird der laue Sommerabend perfekt!

Wie wird die Livemusik, das Herzstück eines jeden Festivals, ausgewählt? Das Organisations-Team bildet eine Art Jury und hört sich in mehreren Runden die Musik an.

Nachdem ungefähr 30 Leute drin sitzen, die komplett unterschiedliche Meinungen zu Musik haben, fällt [die Auswahl] unglaublich divers aus, was dann auch dieses Festival ausmacht. Wir versuchen immer, an einem Tag eine bestimmte Kategorie zu hören. Es gibt eigentlich keine festen Vorgaben. Es ist immer wieder spannend und schön zu hören, was Jungkünstler:innen da machen.

Veronika Reich, TUNIX Orga-Team