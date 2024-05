Grundstein für Finaleinzug gelegt

/ Phillip Reinhardt / Bildquelle: Shutterstock/LEVANTEMEDIA

Die Basketballer des FC Bayern haben den Grundstein für das Weiterkommen ins Finale der Basketball Playoffs gelegt. Mit einer souveränen Leistung im ersten Spiel der Halbfinalserie haben sie Gegner Würzburg nicht den Hauch einer Chance gelassen. Bereits in der Anfangsphase des Spiels spielten sich die Münchner eine klare Führung heraus und sicherten sich mit 91:76 Spiel 1.

Vor etwa 6.500 Zuschauern zeigten die Bayern von Anfang an, mit welcher Seriosität sie die Mission Titelgewinn angehen. Insbesondere aufgrund der vielen Rotationen und dem Erzielen von 10 oder mehr Punkten von gleich fünf Spielern (Edwards 15 Punkte, Giffey 12 Punkte, Bolmaro 11 Punkte, Lucic 10 Punkte und Ibaka 18 Punkte) siegten die Münchner gegen vor allem anfangs nicht treffsichere Würzburger verdient mit 15 Punkten Abstand.

Defense Schlacht

Die Würzburger, die verletzungsbedingt auf ihren besten Spieler Otis Livingston verzichten mussten, lagen Mitte des zweiten Viertels bei 25 Prozent verwandelter 3-Punkte-Würfe (4/16), während die Bayern fast auf 50 Prozent kamen (6/13). Grund für die schlechte Wurfausbeute der Würzburger war auch die Starke Bayern-Defense, wie die Coaches beider Teams nach dem Spiel erklärten.

Der Würzburger Trainer Saša Filipovski bezeichnete die Bayern als „das vor allem in der Defensive viel bessere Team am heutigen Tag“. Pablo Laso, Trainer der Bayern, sprach von einem „solidem Auftritt seiner Mannschaft und einer konzentrierten Defensivleistung, vor allem in der ersten Halbzeit.“

Fokus und Konzentration

Auch in der zweiten Halbzeit ließ seine Mannschaft, trotz manch Würzburger Aufbäumens, nie Zweifel daran aufkommen, wer im BMW Park als Sieger das Feld verlässt.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt, haben es aber geschafft Tempo rauszunehmen und fokussiert zu bleiben, was der Schlüssel war.“ Bayern Trainer Pablo Laso zieht sein Fazit zur zweiten Hälfte

Dennoch verwies Laso auch darauf, dass es wichtig sei das ganze Spiel über „konzentriert und fokussiert zu spielen“, was seiner Mannschaft im 4. Viertel, welches die Würzburger mit 26-17 für sich entschieden, etwas schwerer zu fallen schien.

Im zweiten Spiel der Playoff-Halbfinals können die Bayern am 31.05. um 20:30 Uhr mit 2-0 davonziehen. Hierbei wird es vor allem darum gehen, den von Laso erwähnten Fokus hochzuhalten und konzentriert zu bleiben. Wir von M94.5 berichten wieder live.

Ein Bericht von Igor Petkovic.