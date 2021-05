Für die Kinos wird es schwierig

/ Lea Morgenstern / Foto: Rio Filmpalast

Seit über einem halben Jahr sind die Kinos schon geschlossen. Seit dem 12. Mai dürfen nun Kultureinrichtungen, inklusive Kinos, wieder öffnen. Trotzdem hat in München noch kein einziges Lichtspielhaus aufgemacht. Woran das liegt und ab wann eine Öffnung in Sicht ist, erfahrt ihr hier.

WARUM SIND DIE KINOS NOCH GESCHLOSSEN?

Schwierigkeiten gibt es mehrere: Unter anderem können die Verleihe nicht einfach neue Filme aus dem Ärmel zaubern. Sie brauchen einen Vorlauf von mehreren Wochen und die Öffnungserlaubnis kam jetzt schlicht zu plötzlich. Natürlich könnten die Kinos Klassiker oder aktuelle Filme, wie Mank oder Neues aus der Welt zeigen, die bereits auf Streaming-Diensten gestartet sind. Allerdings gibt es momentan keine langfristige Öffnungsperspektive.

Die Kino-Betreiber:innen fordern einheitliche Regelungen, die nicht an eine Inzidenz gebunden sind. Ginge die Inzidenz in den nächsten Wochen wieder nach oben, müssten auch die Kultureinrichtungen schließen. Für so kurze Zeit zu öffnen würde sich nicht lohnen, besonders wenn keine Verpflegung verkauft werden darf und nur maximal 30% der Plätze belegt sein dürfen. So ist es nämlich im Moment festgelegt.

IST EINE ÖFFNUNG IN SICHT?

Die Verleihe wären ab dem 10. Juni in der Lage Filme zur Verfügung zu stellen. Wegen der fehlenden Regelungen ist die Situation aber weiterhin ungewiss. Das Monopol hat beispielsweise trotzdem angekündigt spätestens ab dem 1. Juli wieder öffnen zu wollen. Zumindest solange die Inzidenz niedrig bleibt.

WIE KÖNNT IHR TROTZDEM EIN BISSCHEN KINO ERLEBEN?

Für ein echtes Kino-Gefühl bieten einige Kinos Privatvorstellungen an, bei denen der Saal gemietet werden kann. Außerdem möchte das Kino am Olympiasee bereits ab dem 21. Mai öffnen. Der Eröffnungsfilm wird der dänische Film Der Rausch, den man bisher in Deutschland noch nicht sehen konnte. Und tatsächlich gibt es auch ein Indoor-Kino in der Region, das trotz allem bereits geöffnet hat: das Breitwand-Kino Gauting. Für einen Besuch braucht man eine FFP2-Maske und einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweis.