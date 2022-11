Fünf Freunde und der geheimnisvolle Ohrwurm

Kid the Child

/ Simon Fischer / Bild: Juliane Haerendel

In München ist es kalt geworden. Aber mit KID THE CHILD wird es brandheiß! Mit five. releast die Münchner Band ihre neue EP.

Erst vor ein paar Monaten ist die Band um ein Mitglied reicher geworden, nun folgt die erste EP zu fünft. Mit five. veröffentlichen KID THE CHILD einen Tonträger mit lauten Gitarren-Riffs, pulsierenden Synthesizern im Retrostil und der rauen Stimme von Sänger Lenny.

five tracks

Auf ihrer neuen EP veröffentlichen die Münchner:innen fünf abwechslungsreiche Tracks, die im Beispiel von “Lie to Me” mal poppig, bei “Metropolis” rockig oder auch mal eine Nummer ruhiger, fast schon schnulzig, wie bei “Supersonic Love” rüberkommen.

Bild: Juliane Haerendel

Mit five. gelingt der Band eine Entwicklung ihrer Werke in die Breite, jedoch beinhaltet auch jeder neue Song den warmen und mitreißenden KID THE CHILD typischen Sound.

five. von Kid The Child auf Spotify

Auf dem Weg nach oben

KID THE CHILD veröffentlichen ihre Musik seit 2019. Damals starteten sie mit ihrer ersten Single “When Time Goes Blind“. Noch im selben Jahr releaste die Band später “Under Orient‘s Sun“. Darauf folgten noch fünf weitere Singles.

Zu Beginn des Jahres haben sie schon die Single “Late Night Rush“ veröffentlicht. Und die haben sie gleich zweimal aufgenommen. Einmal zu viert, ein anderes Mal mit etwas größerer Besetzung. Zusammen mit dem Fuji Orchestra gelang ihnen eine Version mit Future Classic Sound.



Kid The Child mit ihrer Single "River and Ocean" beim M94.5 Sendergeburtstag

Im Sommer spielten sie auf einigen Festivals und sorgten auch auf dem M94.5 Sendergeburtstag im Ampere neben Cloutboi Juli & Pink Stan und Cosima Kiby für Stimmung.

Ab zur Releaseparty

Die neue EP wollen KID THE CHILD auch standesgemäß feiern. Die Releaseparty steigt am Dienstag, den 22. November, um 20:15 Uhr im Strom.

Bild: Jacklyn Weggebakker

Statt einer Vorband holt sich die Band beim Warm-Up Verstärkung von den DJs des Münchner Party-Kollektivs Fancy Footwork. Tickets dafür kosten 17,20 € und sind online erhältlich.