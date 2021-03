FridaysForFuture im Lockdown

/ Marius Antonini

Klimakrise. Coronakrise. Berichterstattungskrise. Was ist mit #FridaysForFuture passiert und welche Rolle will die Bewegung in Zukunft spielen? Ein Interview mit Fabia Klein, Bundespressesprecherin von #FridaysForFuture.





Corona dominiert eigentlich alles, auch unsere Nachrichten. Fridays For Future ist so gut wie ganz aus der Berichterstattung verschwunden. Die Klimakrise ist aber während Corona nicht in den Lockdown gegangen.

Ich habe mich gefragt, was mit Fridays For Future und den Aktivist:innen während des Lockdowns passiert ist. Deswegen habe ich mich mit Fabia Klein virtuell zu einem Gespräch über Fridays For Future im Lockdown getroffen.

Fabia Klein ist Bundespressesprecherin von Fridays For Future und Mitorganisatorin der Proteste in Nürnberg. Sie besucht dort die Oberstufe eines Gymnasiums.