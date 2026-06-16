Frauen im Sportjournalismus – ein Interview mit Vroni Mittermüller 

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Vom Ausbildungsradio M94.5 bis in den professionellen Sportjournalismus: Vroni Mittermüller arbeitet heute als selbstständige Sportredakteurin und Sprecherin. Als Sendeleitung ist sie unter anderem für verschiedenste TV-Produktionen von Fußball und American Football bis hin zu Motorsport und vielem mehr verantwortlich.

Im Interview mit Diwata Martini erzählt sie von ihrem Karriereweg sowie von den Erfahrungen und Herausforderungen, denen sie als Frau in einer noch männerdominierten Branche begegnet ist.

Das gesamte Interview mit Vroni Mittermüller