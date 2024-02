Frauen im Militär – Die Zukunft der Bundeswehr?

/ Maximiliane Hoferer / Bild: M94.5

In der Bundeswehr sind Frauen in kämpfenden Truppen nach wie vor in der Minderheit. Sie seien nicht so stark wie die Männer oder würden nur Unruhe in die Truppe bringen, so die Vorwürfe.

Seit 2000/2001 dürfen Frauen in den kämpfenden Truppen der Bundeswehr dienen. Möglich machte es die sogenannte Kreil-Entscheidung. Seither steigt die Zahl der Soldatinnen kontinuierlich. Doch nur 13 Prozent von ihnen arbeiten in kämpfenden Truppen. Woran das liegt, mit welchen Herausforderungen und Hürden sich Frauen nach wie vor konfrontiert sehen, aber auch welche Chancen sich für Frauen in der Bundeswehr bieten und welches Potential sie wiederum mitbringe – darüber sprechen wir in unserer aktuellen Fußnoten-Folge. Hört rein!

💡 Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!