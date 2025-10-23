Finden die Münchner zurück in die Spur?

/ Julius Riedel / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Der EHC Red Bull München empfängt zum 13. Spieltag den amtierenden Meister aus Berlin. Gerade die Münchner (Platz 9) müssen in der noch sehr durchwachsenen Saison dringend ein paar Tabellenplätze gut machen.

Für einen wird es heute ein ganz besonderer Donnerstagabend: Patrick Hager, der Kapitän der Roten Bullen, wird sein 1000. DEL-Spiel bestreiten. Und das in einem vielversprechenden, traditionsreichen Duell. Es riecht eigentlich nach Spitzenspiel, doch die Münchner laufen aktuell ihrer Form hinterher. Im Oktober konnte das Team von Cheftrainer David Oliver aus sechs Spielen nur zwei Siege einfahren. Einen davon am vergangenen Sonntag gegen Tabellen-Schlusslicht Dresden. Um in der Liga wieder Fuß zu fassen, müssen die Münchner heute Abend daran anknüpfen. Aber auch die Hauptstädter kommen mit Rückenwind in den SAP-Garden (4:3-Sieg gegen Iserlohn). Zwar liegen die Eisbären fünf Plätze vor dem EHC, doch klar sind die Vorzeichen nicht. So gingen beide Teams in der vergangenen Saison in diesem Duell jeweils zwei Mal als Sieger vom Eis. Wer heute die Nase vorn hat, könnt ihr live bei uns verfolgen. Der M94.5-Liveticker hier zum Mitlesen.