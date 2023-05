Favorit Bayern fordert Außenseiter Göttingen

/ Qutaibah / Bild: shutterstock / Vitalii Vitleo

Mit einem souveränen Sieg über die BG Göttingen startet der FC Bayern Basketball in die erste Playoff-Runde. Die Münchner Basketballer, reich an Playoff-Erfahrung, haben im Audi Dome ihre Dominanz bewiesen und einen vielversprechenden Auftakt in die entscheidende Phase der Saison hingelegt.



Seit 2019 wartet der FC Bayern auf den erneuten Gewinn des Meisterpokals. Diese Playoff-Serie gegen Göttingen ist der erste Schritt, um diesen lang ersehnten Traum zu erreichen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Teams: ihre finanziellen Möglichkeiten. Mit einem beeindruckenden Budget von 23 Millionen Euro verfügen die Münchner über den größten Etat in der gesamten Basketball-Bundesliga. Im Vergleich dazu steht der Gegner aus Göttingen mit einem Budget von rund 3,5 Millionen Euro, was im mittleren bis unteren Bereich der BBL liegt.

Diese finanzielle Diskrepanz war auch deutlich auf dem Spielfeld zu erkennen, insbesondere in der zweiten Halbzeit des Spiels, in der die Bayern ihre Überlegenheit auf dem Platz demonstrierten.

Die Playoff-Serie wird am Christi Himmelfahrtstag im Audi Dome fortgesetzt. Mit der aktuellen Performance könnte der FCBB einen weiteren ungefährdeten Heimsieg einfahren.

Spielbericht von Qutaibah Istanbuly