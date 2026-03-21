Fast’n-Kater

/ hannafr / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Aufgepasst und Aufgehorcht! Es wird wieder Kater gefrühstückt! Es ist Fastenzeit und wer nicht nur auf Süßigkeiten und Alkohol, sondern auch auf die beste Radiosendung der Welt verzichtet, der kommt in die Hölle! In eine Hölle, in der es nicht nur 700 Grad Celsius hat – Nein, das wäre zu gnädig – Eine Stufe härter! Alle Menschen haben Hot-Dog-Finger und werden von Fliegen belästigt. Muhahahaha! Falls Ihr jedoch, eine gute Ausrede habt, wie zum Beispiel: Ich bin mit einer Krapfenvergiftung im Krankenhaus gelandet oder mein PKW wollte auf dem Weg ins Wochenende spontan ins Bermudadreieck abbiegen, dann können unsere Moderatorinnen Hanna und Josephine noch einmal Gnade walten lassen! Ausnahmsweise. Vielleicht. Alle anderen: Kopfhörer auf, Bluetooth-Box an und reingehört!