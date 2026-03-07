Der Wahl-O-Kater

/ Anna Wörndl und josephineh / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Dearest gentle Listener, die schlüpfrige Botschaft einer neuen Folge Katerfrühstück erreichte diesen Morgen das Ohr der Münchner Gossip-Queen, das Flüstermadl. Man steckt sich zu, dass so manche:r sich wie der:die eigene Protagonist:in einer Sitcom aufführt – eine äußerst unladyhafte Eigenschaft nach unserem Ermessen. Und falls ihr noch nicht genügend Aufenthaltsorte in München habt, an denen man sich heimlich mit einem OB-Kandidaten treffen kann, dann erfahrt ihr hier vielleicht, wo man sich zusammen zur Fußpflege treffen kann … oder eher nicht. Füße, nackte Haut … die einen lieben es, die anderen hassen es. Wo sich die Geister auf jeden Fall auch scheiden: NACKTKATZEN! Liebe, unverstandene Tierchen oder Ausgeburten der Hölle? Wir fragen nach! Und außerdem teilen die Moderatorinnen dieser Sendung, Anna und Josephine, ein paar ihrer Kindheitstraumata und teilen das Leid, dass man so schrecklich viele Entscheidungen zurzeit treffen muss. Also schmeißt Euch auf die Therapiecouch, nehmt ein Kuschelkissen und hört das Katerfrühstück!