Exklusiv: Interview mit Tom Nook

/ Andre Anthony Foster / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt.

Gute Laune trotz grauen Tages. Moderator:innen Alina und Florim berichten heute über vielfältige Themen! Erstmal kurze Reise nach Island! Wenigstens gibt es da keinen Brettspielmangel. Deshalb bloß keine Reise zu den USA. Zurück nach Deutschland müsste man aber schon, vielleicht im U-Boot und dabei Meerestiere sehen? Muss man nicht, wenn man Tom Nook beim Sea Life München besucht! Bei ihm schuldet man aber viele Sternis, dann kann man sich kein Triple A Spiel leisten. Die lohnen sich aber vielleicht eh nicht. Spart euch den Stress und hört doch einfach die Gamefabrik, da sagen wir euch nämlich, wie wir das alles finden!



Gamefabrik Sendung mit Alina und Florim 29.05.2025

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.