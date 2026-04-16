Event- und PR-Ressort

/ Bruni Waldmann und Nicole Albrecht

Kreative Köpfe treffen auf Planungsgenies! Im Event- & PR-Ressort lernst du neben den Basics der Medien auch die bunte Welt des Marketings und des Veranstaltungsmanagements kennen.

Wie planst und realisierst du interne und externe Events? Wie gestaltest du kreative Kampagnen und Werbung, die unsere Zielgruppe erreichen? Wie knüpfst du Kontakte und erhältst wertvolle Kooperationen? All das und vieles mehr erwartet dich im Event-Ressort!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Was macht eigentlich das Eventressort?

Was sind die Aufgaben des Ressorts?

EVENTS MADE WITH ❤ IN MUC

Vielleicht warst du schon auf dem ein oder anderen M94.5 Event. Ob Konzerte, Sommerfestivals oder unseren Sendergeburtstag – ein einzigartiges Event will gut organisiert sein. Für Brainstorming, Planung, Meetings, Umsetzung und Betreuung des Events sind wir zuständig! Kooperationspartner:innen werden angefragt, die Finanzierung durch Sponsor:innen sichergestellt und coole Locations in und um München gebucht. Dabei achten wir auf jedes Detail, nehmen uns alle Zeit und Kreativität, die benötigt wird und schaffen so ein besonderes Erlebnis für unseren Sender und unsere Hörer:innen!

Dabei präsentieren und moderieren wir auch von Münchner Veranstaltungen wie dem OBEN OHNE Open Air auf dem Königsplatz, das Zamanand Festival auf der Ludwigsstraße, das DIGITALANALOG Festival und viele mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Beim Zamanand Festival präsentieren wir nicht nur eine eigene Bühne, für die wir Münchner Artists buchen, sondern berichten auch von vor Ort!

Auch senderinterne Events gehören zu unserer Expertise: Bei unseren monatlichen Stammtischen und unserer Weihnachtsfeier ermöglichen wir es unseren Redakteur:innen zu connecten, miteinander zu feiern und Freundschaften zu bilden. Die richtige Atmosphäre zum Wohlfühlen ist dabei die erste Priorität des Event-Ressorts!

MEHR ALS SCHNÖDE WERBUNG

Tauche ein in die bunte Welt des Marketings. Wir zeigen dir, dass hinter PR weitaus mehr, als einfach nur Werbung steckt und wie du mit Herz und Geschick eine Reichweite aufbaust.

Sowohl digitale als auch analoge Methoden bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten, um auf unseren Sender und unsere Events aufmerksam zu machen: Erstelle ansprechenden Content und bezahlte Werbung für Social Media, produziere catchy On Air Promos, die im Radio laufen, gestalte auffallende Flyer und Plakate und designe trend-orientierten und stylischen Merch!



Das Eventressort im Sommersemester 2025 – Werde Teil unseres Teams!

Bild: M94.5

Was lernst Du im Eventressort?

Teamwork, Teamlove! 💪 Allem voran lernst du, wie du in einer Gruppe auf Augenhöhe deine Ideen und Pläne ausbauen und realisieren kannst. Gute Dinge fangen immer gemeinsam an!

Networking! 🤝 Wie knüpft und pflegt man die richtigen Kontakte? Wie baut man ein Netzwerk aus, von dem jede:r Teilnehmer:in profitiert? Kontakte knüpfen macht nicht nur Spaß, es ist auch eine “erste Visitenkarte” in der Arbeitswelt.

Organisation & Planung ✍️ ist das A und O! Was sind die richtigen Schritte, um ein Mega-Event oder Projekt auf die Beine zu stellen? Gemeinsam erarbeiten wir dafür die richtigen Pläne und optimieren unsere Organisation.

Für wen eignet sich das Eventressort?

Wer Bock auf Teamwork hat und etwas Großes starten will, ist hier sowieso willkommen! Am besten bringst du Ideen, Kreativität, Interesse an diversen Veranstaltungen und eine Liebe für Planung oder Organisation mit. Zudem bist du über Trends und Events in München informiert und hast ein Gespür für den nächsten Hype der Stadt. Übrigens – für unser Ressort musst Du wirklich keine Partymaus sein. Es reicht, wenn Du mit Liebe und Hingabe an Dein Projekt gehst.

M94.5 Sendergeburtstag 2025 in der Münchner Glockenbackwerkstatt mit Lener & DJ Naïm Bild: M94.5 / Simon Fischer

Alumni, die in den vergangenen Jahren im Eventressort gearbeitet haben, haben jetzt beispielsweise Jobs als Eventmanager:in, organisieren interaktive Ausstellungen in ganz Deutschland oder arbeiten im Social Media Marketing.

Wir helfen dir im Ressort die Kontakte zu knüpfen, mit denen auch du später gute Chancen für deinen Traumjob im Event-, PR- und Marketingbereich hast!

⏰ Unsere Sitzung findet immer mittwochs um 18:30 Uhr statt! Wir freuen uns auf dich!

Das sagen unsere Alumni