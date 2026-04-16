für Projektstarter & Orga-Genies!
Event- und PR-Ressort
Kreative Köpfe treffen auf Planungsgenies! Im Event- & PR-Ressort lernst du neben den Basics der Medien auch die bunte Welt des Marketings und des Veranstaltungsmanagements kennen.
Wie planst und realisierst du interne und externe Events? Wie gestaltest du kreative Kampagnen und Werbung, die unsere Zielgruppe erreichen? Wie knüpfst du Kontakte und erhältst wertvolle Kooperationen? All das und vieles mehr erwartet dich im Event-Ressort!
Was sind die Aufgaben des Ressorts?
EVENTS MADE WITH ❤ IN MUC
Vielleicht warst du schon auf dem ein oder anderen M94.5 Event. Ob Konzerte, Sommerfestivals oder unseren Sendergeburtstag – ein einzigartiges Event will gut organisiert sein. Für Brainstorming, Planung, Meetings, Umsetzung und Betreuung des Events sind wir zuständig! Kooperationspartner:innen werden angefragt, die Finanzierung durch Sponsor:innen sichergestellt und coole Locations in und um München gebucht. Dabei achten wir auf jedes Detail, nehmen uns alle Zeit und Kreativität, die benötigt wird und schaffen so ein besonderes Erlebnis für unseren Sender und unsere Hörer:innen!
Dabei präsentieren und moderieren wir auch von Münchner Veranstaltungen wie dem OBEN OHNE Open Air auf dem Königsplatz, das Zamanand Festival auf der Ludwigsstraße, das DIGITALANALOG Festival und viele mehr.
Auch senderinterne Events gehören zu unserer Expertise: Bei unseren monatlichen Stammtischen und unserer Weihnachtsfeier ermöglichen wir es unseren Redakteur:innen zu connecten, miteinander zu feiern und Freundschaften zu bilden. Die richtige Atmosphäre zum Wohlfühlen ist dabei die erste Priorität des Event-Ressorts!
MEHR ALS SCHNÖDE WERBUNG
Tauche ein in die bunte Welt des Marketings. Wir zeigen dir, dass hinter PR weitaus mehr, als einfach nur Werbung steckt und wie du mit Herz und Geschick eine Reichweite aufbaust.
Sowohl digitale als auch analoge Methoden bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten, um auf unseren Sender und unsere Events aufmerksam zu machen: Erstelle ansprechenden Content und bezahlte Werbung für Social Media, produziere catchy On Air Promos, die im Radio laufen, gestalte auffallende Flyer und Plakate und designe trend-orientierten und stylischen Merch!
Was lernst Du im Eventressort?
Teamwork, Teamlove! 💪 Allem voran lernst du, wie du in einer Gruppe auf Augenhöhe deine Ideen und Pläne ausbauen und realisieren kannst. Gute Dinge fangen immer gemeinsam an!
Networking! 🤝 Wie knüpft und pflegt man die richtigen Kontakte? Wie baut man ein Netzwerk aus, von dem jede:r Teilnehmer:in profitiert? Kontakte knüpfen macht nicht nur Spaß, es ist auch eine “erste Visitenkarte” in der Arbeitswelt.
Organisation & Planung ✍️ ist das A und O! Was sind die richtigen Schritte, um ein Mega-Event oder Projekt auf die Beine zu stellen? Gemeinsam erarbeiten wir dafür die richtigen Pläne und optimieren unsere Organisation.
Für wen eignet sich das Eventressort?
Wer Bock auf Teamwork hat und etwas Großes starten will, ist hier sowieso willkommen! Am besten bringst du Ideen, Kreativität, Interesse an diversen Veranstaltungen und eine Liebe für Planung oder Organisation mit. Zudem bist du über Trends und Events in München informiert und hast ein Gespür für den nächsten Hype der Stadt. Übrigens – für unser Ressort musst Du wirklich keine Partymaus sein. Es reicht, wenn Du mit Liebe und Hingabe an Dein Projekt gehst.
Alumni, die in den vergangenen Jahren im Eventressort gearbeitet haben, haben jetzt beispielsweise Jobs als Eventmanager:in, organisieren interaktive Ausstellungen in ganz Deutschland oder arbeiten im Social Media Marketing.
Wir helfen dir im Ressort die Kontakte zu knüpfen, mit denen auch du später gute Chancen für deinen Traumjob im Event-, PR- und Marketingbereich hast!
⏰ Unsere Sitzung findet immer mittwochs um 18:30 Uhr statt! Wir freuen uns auf dich!
Das sagen unsere Alumni
„Irgendwas mit Medien“, das war der Plan. Bei M94.5 wurde daraus aber ganz schnell „alles mit Medien“: Redaktion, Moderation im Radio & TV und jede Menge coole Events. M94.5 war für mich ein Ort, an dem ich mich ausprobieren durfte und noch dazu eine richtig gute Zeit mit inspirierenden Menschen hatte. Eine Zeit, in der ich viel gelacht und für meine Zukunft gelernt habe – und die ich sicherlich nie vergessen werde!
Anika Baxmeier – war bei M94.5 von 2020–2024
ist heute Redakteurin beim Stadtmagazin Mit Vergnügen München
Mit 17 bin ich bei M94.5 reingestolpert – geblieben bin ich 5 Jahre. Ich konnte Interviews führen, Radio- und Videobeiträge produzieren, moderieren und eigene Formate entwickeln. Aber auch Teams leiten, mein Wissen weitergeben und Events organisieren. Was ich mitgenommen habe? 2 BLM-Preise, jede Menge Medien-Know-how und Soft Skills, großartige Freundschaften und Erinnerungen und die Gewissheit, dass es sich lohnt Neues auszuprobieren.
Nicole Albrecht – war bei M94.5 von 2018-2023
ist heute Projektmanagerin bei Alegria Exhibition
M94.5 hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Leidenschaft für Medien und Kommunikation auszuleben und praktische Erfahrungen in einem dynamischen Umfeld zu sammeln. Die Zeit dort hat meine berufliche Laufbahn geprägt und mir wichtige Impulse für meine Tätigkeit im Veranstaltungsmanagement gegeben. Ich bin stolz, Teil dieses Netzwerks zu sein.
Theresa König – war bei M94.5 von 2019-2021
ist heute Intendantin Stadthalle Grafing
Freunde fürs Leben, Vertrauen in meine Fähigkeiten – und was ich bis dato noch nicht konnte, durfte ich bei M94.5 lernen. Die journalistischen Grundlagen, Radioproduktion und -Moderation, durfte ein Tagesteam leiten, einen Podcast und auch eine Sendung bei meinem jetzigen Arbeitgeber – und das Allerwichtigste: Ich hab das alles nicht gemacht, weil ich dachte ich muss – sondern weil’s einfach so viel Bock gemacht hat!
Anna Venus – war bei M94.5 von 2019-2022
ist heute Marketing Managerin bei ROCK ANTENNE
Durch die viele praktische Erfahrung bin ich ohne umständliche Praktika direkt bei der BLR reingerutscht und hab innerhalb meines Volontariats sofort live moderiert. Mittlerweile bin ich bei Arabella freie Moderatorin, mache Bühnenmoderationen oder leite auch mal ein Businessevent.
Und ganz nebenbei hatte ich bei M94.5 eine der besten Zeiten meines Lebens!
Sandra Lehmann – war bei M94.5 von 2004-2007
ist heute Moderatorin bei Arabella
Ich hatte mich einfach mal beworben und habe dann durch M94.5 gemerkt, dass Journalistin mein Traumberuf ist.
Ohne M94.5 hätte ich nie gelernt, wie Nachrichten geschrieben werden, wie ich ein Event organisiere oder eine Plattenkritik schreibe. Und ich hätte nie so tolle Menschen kennengelernt.
Daniela Goronja – war bei M94.5 von 2016-2019
ist heute Social Media & SEO-Redakteurin bei BR24
Bei M94.5 konnte ich das erste mal richtige Radioluft schnuppern und durfte alles ausprobieren. Dadurch hab ich erst so richtig gemerkt wie viel Spaß mir diese Arbeit macht , sei es vor dem Mikro oder dahinter im Backround mitzuwirken. Ich durfte von Tag eins bei M94.5 wirklich alles machen und auch sofort Onair. Das hat mir persönlich viel gebracht, da ich mutiger geworden bin und rausfinden konnte, welche Bereiche mir Spaß machen!
Laura Pietrasch – war bei M94.5 von 2015-2019
ist heute Station Voice & Marketing Leitung bei egoFM
Mit 20 Jahren Abstand kann ich sagen: M945 war Nährboden für fast Alles, was ich in meinem beruflichen Leben anwenden durfte. Die Zusammenarbeit mit einem Team, welches man sich nicht aussucht. Das Handling von Chefs, die man sich nicht aussucht. Von allen lernen. Ja, von allen. Die Leidenschaft für ein, für sein Thema entwickeln und behalten. Durchziehen, egal welcher Rechner gerade streikt. Streiten, oh, streiten. Will ich nichts von missen.
Daniel Köhler – war bei M94.5 von 2001-2006 (glaube ich)
ist heute Queen of Everything bei Bureau Dada