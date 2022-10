DIE M94.5 ONE NIGHT BAND MIT ELECTRIC TWIN

/ Emma Beimes / Bild: Tobias Tschepe

Ein Abend. Eine Band. Ein unvergessliches Erlebnis. Die M94.5 One Night Band findet nach ihrer digitalen großen Schwester nun zum zweiten Mal live und in Farbe statt. Die Location dieses Mal: Das Altgiesing. Für einzigartige Stimmung sorgt das Münchner Duo Electric Twin.

DAS KONZEPT

Die One Night Band ist die perfekte Gelegenheit neue Musik und neue Locations zu entdecken. Wir laden Münchner Newcomer:innen ein und bringen sie und euch in Locations dieser Stadt zusammen, die nicht unbedingt dem Münchner Mainstream entsprechen. Und wir legen noch einen drauf: Der Eintritt ist komplett kostenlos.

DIE BAND

Electric Twin, das sind Annabelle und Oliver. Das markanteste Merkmal des Duos ist wohl die Stimmung die sie erzeugen. Durch einen Mix aus Soul, Funk und Country entsteht ein Sound, der richtig nostalgisch macht. Oliver beschreibt ihn auch als: “Lagerfeuer mit ein bisschen Synthesizer”. Gemeinsam Musik machen die Beiden erst seit Anfang diesen Jahres, doch harmonieren sie so eindrucksvoll miteinander, dass schnell klar wird, dass sie einander schon wesentlich länger kennen.

Electric Twin

DIE LOCATION

Das Altgiesing ist eine Institution in Giesing. Beschreiben könnte man es als Boazn reloaded: Schummriges Licht und vermeintlich ein bisschen runtergekommen. Die Drinks und das Publikum sind hingegen ganz aus dieser Zeit. Am Giesinger Berg, direkt um die Ecke der Haltestelle Silberhornstraße ist die Location in guter Gesellschaft mit anderen Kneipen und Bars die man unbedingt gesehen haben sollte.