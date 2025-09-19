M94.5 Liveticker
Derby-Zeit in München!
Am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga empfängt der EHC Red Bull München die Augsburger Panther im heimischen SAP Garden. Die Partie startet um 19:30 Uhr.
Zwei Spieltage: ein Sieg und eine Niederlage für die Münchner Eishackler. Die Statistik gegen die Fuggerstädter sieht jedoch vielversprechender aus: die letzten drei Spiele gingen an die Münchner. Ob ein vierter Derby-Sieg folgt, wird sich zeigen. Alles zum Spiel hier live in unserem M94.5-Ticker für euch zum Mitfiebern und Mitlesen.
Ticker wird nur im Frontend dargestellt