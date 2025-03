Ernährungstrends auf Social Media – Wer bestimmt, was gesund ist?

/ Mona Wölpert / Bild: M94.5

Ernährungsratschläge aus sozialen Netzwerken verbreiten sich schneller als je zuvor. In der neuen Folge der Fußnoten gibt Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres Einblicke darüber was das mit uns Menschen macht.

„Apfelessig am Morgen – dein Bauch wird es dir danken!“ oder „Nur noch tierische Produkte essen – das reduziert Entzündungen!“ Solche Ernährungstipps verbreiten sich auf Social Media rasant. Millionen Menschen schauen zu, viele übernehmen sie – oft, ohne zu hinterfragen.

Warum sind wir so anfällig für schnelle Ernährungshypes? Warum vertrauen wir selbsternannten Expert:innen auf TikTok mehr als wissenschaftlichen Quellen? Und welche Auswirkungen haben solche Trends tatsächlich auf unser Essverhalten?

Um das herauszufinden, haben wir mit Eva-Maria Endres gesprochen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und forscht zur Ernährungskommunikation in sozialen Medien. In dieser Folge der Fußnoten erklärt sie, warum viele dieser viralen Tipps so überzeugend wirken, wo die Risiken liegen und wie Plattformen mit Fehlinformationen umgehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Redaktionsschluss für diese Folge war Samstag, 22. Februar 2025.

Moderation: Marlene Lang

Redaktion und Skript: Marlene Lang

Schnitt: Marlene Lang und Mona Wölpert

Produktion und Sendeleitung: Mona Wölpert

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

Jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt – lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen!