Über Politik und Weltmeister – Spezialfolge zur EM

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 48: Reisen während eines Fußballturniers? Das ist für die teilnehmenden Mannschaften nichts ungewöhnliches. Normalerweiser müssen sie sich aber nur innerhalb eines Landes auf Spiele einstellen. In diesem Jahr allerdings gibt es gratis zur EM noch eine Europareise dazu, denn heuer findet das Turnier gleich in elf verschiedenen Ländern statt. Nicht nur deswegen steht das Turnier unter der besonderen Beobachtung der Politik. Auch Zuschauer:innen sind wieder erlaubt – am einzigen Spielort in Deutschland München wird mit 14.000 Besucher:innen geplant.



Aus diesem Grund steigen diese Woche zwei Gäste in die Sportgondel ein. Für den sportlichen Vorausblick ist der Sky Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld dabei. Er analysiert zusammen mit Moderator Markus Lenhardt die deutsche Nationalmannschaft und ihren ersten Gegner im Turnier Frankreich.

Sebastian Bergsteiner aus dem M945-Politikressort erklärt, wie es dazu kam, dass München eine Spielstätte der EM geblieben ist und wieso Zuschauer:innen im Stadion zugelassen sind.