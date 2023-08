Von der malaysischen Küste zum bayerischen Alpenpanorama

/ Lisa Mattern / Bild: Lorenz Frankenberger

Nicht nur geografisch hat NKalis in den letzten Jahren einige Höhenmeter hinter sich gebracht. Auch in der Musikbranche ist ihm der Aufstieg beinahe über Nacht gelungen: Seine erfolgreichste Single “No Fair” hat knapp 3,5 Millionen Streams auf Spotify.

Eigentlich heißt NKalis Niklas Halm. Seinen Künstlernamen führt der Rapper auf einen spätnächtlichen Rechtschreibfehler auf Soundcloud zurück. Der gebürtige Münchner ist in Penang in Malaysia aufgewachsen. Seit etwa sieben Jahren ist er wieder zurück in der bayerischen Landeshauptstadt. Welche Gefühle Niklas mit München verbindet und was seine Lieblingsorte in der Stadt sind, erfahrt ihr im Interview.



NKalis im Sound of Munich-Interview mit Robert Karopka und Michaela Fembacher

Über 55.000 monatliche Hörer:innen hat NKalis auf Spotify. Die meisten kommen hier aus München, aus Berlin oder aus Hamburg. Über seine loyale Fanbase freut sich der Münchner Rapper sehr, erzählt er Interview. Er hofft aber auch, bald weltweit gestreamt zu werden.

Bild: Lorenz Frankenberger

ZU LEISE

“Too Quiet” heißt Niklas neue Single, die selbst aber gar nicht so laut ist. Mit seiner rauchigen, ruhigen Stimme zieht NKalis seine Hörer:innen in den Bann. Die Stimmung, die Niklas im Song transportiert, regt zum Nachdenken an – eigentlich genau das, was er selbst manchmal gerne vermeiden möchte.

Manchmal sind die Gedanken echt laut. Manchmal ist es echt laut im Kopf. Besonders eben, wenn es überall anders ruhig ist. NKalis

Manchmal braucht er einfach Menschen um sich oder Musik im Ohr, um nicht völlig am Rad zu drehen, verrät der Künstler. Die Single ist im Juli erschienen und soll Teil des Albums “Never Sober” werden, das im Oktober erscheint.

NIEMALS NÜCHTERN

Obwohl Niklas seit 2015 schon einige Singles herausgebracht hat, ist “Never Sober” sein erstes Album. Den gleichen Titel wie dieses Album trägt auch NKalis Tour im November und Dezember durch Deutschland und Österreich. Nach eigenen Angaben ist der Kartenvorverkauf für diese Tour auch schon gut angelaufen.

Um NKalis live zu sehen, müsst ihr aber keinesfalls bis Anfang November warten. Beim M94.5 Off-Air am 25. August tritt er im Ampere hier in München auf. Tickets gibt’s hier.