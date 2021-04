DIE M94.5 ONE-NIGHT BAND MIT EMOTIONAL CLUB

/ Emma Beimes und Julia Kriegl / Bild: M94.5

Es ist soweit: Die erste M94.5 One Night Band findet statt. Hier könnt Ihr über Zoom LIVE mit euren Lieblingskünstler:innen interagieren und endlich mal wieder echtes Club Feeling verspüren!

Den Anfang macht EMOTIONAL CLUB am Samstag, den 24. April, ab 19:30 Uhr.

DAS KONZEPT

Cheers to 25 Years! 🎉 Wir feiern mit euch ein viertel Jahrhundert M94.5!

Ein Teil davon ist unserer One Night Band. Die bietet den Künstler:innen und dem Publikum endlich wieder ein bisschen LIVE-Konzert-Stimmung. Schaltet Euch dafür ganz einfach digital von Zuhause ins Studio und werdet Teil des Abends!

Das Besondere an der One Night Band ist, dass unser Stream interaktiv ist. Wer sich in den entsprechenden Zoom-Call einwählt, wird für die Künstler:innen auf einem großen Bildschirm zu sehen sein. In den Chat könnt Ihr dann Eure Fragen und Komplimente an die Musiker:innen schreiben. Außerdem begleiten wir die musikalischen Auftritte moderativ mit unterhaltsamen Spielen und spannenden Interviews.

Schon bald könnt ihr euch hier anmelden, um im Zoom-Call dabei zu sein. Für alle, die spontan und/oder anonym dabei sein wollen, wird der Abend natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal gestreamt.

EMOTIONAL CLUB

Unsere erste One Night Band findet mit EMOTIONAL CLUB aka Ennio Frankl statt. Der 21-Jährige produziert seit 2017 seine Musik komplett selbst. Sein indi(e)vidueller Sound entsteht ohne Label oder Band in einem virtuellen Tonstudio am Computer. In seiner neuen Single singt er:

„There’s no party I don’t want to leave with you.“ Emotional Club

Auch wir wollen keine Party mehr ohne Ennios Musik verlassen und freuen uns deshalb umso mehr auf einen ganzen Abend voller neuer und alt-bekannter EMOTIONAL CLUB Songs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren EMOTIONAL CLUB – Crystal.

ZUSAMMENGEFASST

EMOTIONAL CLUB startet die interaktive M94.5 One Night Band am 24. April um 19:30 Uhr. Wenn Ihr live am Start sein wollt, um ihn zu supporten, könnt Ihr Euch hier schon bald kostenlos für den Zoom-Call anmelden.