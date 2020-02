Dunkler Humor oder Dunkle Zeiten?

/ Marie Hofer / Bild: Fer Gregory/shutterstock

Vor zehn Jahren war es noch How I Met Your Mother, heute ist es Rick and Morty: Comedy-Serien sind immer beliebt. Leichter Stoff, zu dem es sich gut abschalten lässt. Allerdings ist der Humor von Rick and Morty oft alles andere als entspannend, hier werden ernste Themen wie die Irrelevanz menschlicher Existenz zur Pointe. Hat sich Humor in den letzten Jahren tatsächlich so zum Makaberen gewandelt?

Eines ist schon mal sicher: Gewandelt hat sich in der Welt der Comedy einiges. Aber das liegt weniger an der Comedy selbst, sondern daran, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter entwickelt. Und das wirkt sich dann natürlich auf alles aus, was wir hervorbringen – auch auf Comedy. Die ist schließlich ein Spiegel unserer Gesellschaft.

Gerade deutsche Comedy hat sich doch sehr verändert. Weg von typischen „Schenkelklopfern“ und Kalauern hin zu eher ernsten Themen, sagt Jochen Voß, der Initiator der deutschen Comedy-Tage in Köln. Das liegt vor allem daran, dass wir immer mehr Einflüsse aus dem Internationalen Raum bekommen. Schwarzer, trockener Humor ist ja gerade in England schon lange verbreitet und gehört da dazu wie der Afternoon-Tea.

Comedy spielt immer mit unseren Erwartungen – genauer gesagt versucht sie, diese zu brechen. Wenn sich unsere Erwartungen verschieben muss sich Comedy also daran anpassen.

„Das ist ja das Entscheidende: Humor funktioniert nur, wenn er überrascht. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist ja die: Wo wird ein Tabu gebrochen? Wo findet ein Tabu überhaupt statt? Und es wird momentan immer schwieriger Tabus aus zu machen.“ Jochen Voß, Initiator der deutschen Comedy Tage in Köln, im M94.5 Interview

Schon an politischer Satire sehen wir, dass Comedy auch ein wichtiger Faktor für gesellschaftliche Prozesse. Und: Sie ist immer ein Ventil. Also eine Möglichkeit um einfach mal Dampf ab zu lassen. Dr. Lars Krautschick von dem Institut für Theaterwissenschaft an der LMU erklärt, dass Comedy fast als eine Art kleine Rebellion gesehen werden kann.

Aber ist Comedy tatsächlich dunkler geworden? Comedy-Produzent Dirk Stiller interpretiert das eher so:

„Wenn die Comedy dunkler geworden ist, ist auch die Gesellschaft dunkler geworden. Wenn man das so empfindet, dann kann man schon sagen, dass Comedy dunkler geworden ist.“ Dirk Stiller im M94.5 Interview

Es liegt also weniger an der Comedy selbst, sondern vor allem an uns, wie dunkel sie tatsächlich ist, oder eher: Wie sie wahrgenommen wird. Comedy kann nur so dunkel sein, wie der Kontext in dem sie produziert und rezipiert wird.