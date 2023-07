Mitbewohnerinnen auf der Bühne

/ Elias Mohr / Bild: hale01

Zwei Stimmen, eine Gitarre und Live-Publikum. Mehr brauchen Hanna und Lea nicht, um ihre Musik zu präsentieren. Die beiden Freundinnen und Mitbewohnerinnen machen als hale01 die Bühnen Deutschlands unsicher. Auch beim M94.5 Songslam konnten sie sich den Einzug in die Finalrunde sichern.

Der Werdegang von hale01 beginnt auf einer Hochzeit. Allerdings nicht auf ihrer eigenen, sondern auf der ihrer Geschwister. Das Paar will die beiden unbedingt miteinander bekannt machen. Sie sind überzeugt, dass aus ihnen die besten Freundinnen werden würden. Und sie sollten Recht behalten. Heute sind Hanna und Lea nicht nur befreundet und wohnen zusammen, sie machen auch zusammen Musik.





Lieber auf der Bühne als im Studio

Hanna und Lea blicken gerne über die Grenzen des beschaulichen Heidelbergs hinaus und treten in ganz Deutschland auf. Besonders Song Slams haben es ihnen angetan. Allein im September sind sie auf drei der Wettbewerbe vertreten. Auch wenn sie diese nie als echten Wettstreit ansehen, sonder sich viel mehr darüber freuen, zusammen mit anderen Künstler:innen Musik zu machen. Aufgenomme Songs findet man keine. hale01 ist vor allem eine Liveband, die sich auf der Bühne zu Hause fühlt und es schwierig findet in einer Aufnahmesituation genauso gut zu performen wie Live auf der Stage.

hale01 singen am liebsten Live / Bild: hale01

Harmonie mit Gitarre

Zwar fällt es den beiden selbst schwer, ihre Musik einem Genre zuzuordnen, aber sie lässt sie wohl am ehesten als Pop mit ein paar Folkelementen beschreiben. Aber hale01 passen ihre Musik immer der Stimmung an, die sie in ihren Songs vermitteln möchten. Ihre Songs leben zwar von der Harmonie ihrer beiden Stimmen, trotzdem läuft bei der Entwicklung neuer Lieder nicht immer alles so harmonisch ab und es kann auch mal etwas kriseln. Oft gibt es verschiedene Vorstellungen davon, wie genau der Song sein soll und man muss sich zusammen auf etwas einigen. Aber auch wenn diese Krisen unangenehm sein können, meistern sie sie stets zusammen und sind im Endeffekt auch immer glücklich über die Ergebnisse.

“Wir warten immer noch auf diesen Auftritt bei dem wir Denken: Oh mein Gott, das war Schrecklich” Hanna von Hale01

Wer hale01, deren Name übrigens eine Anspielung auf einen beliebten Heidelberger Club ist, selbst erleben will, der sollte sich den 14. September vormerken. Denn dann spielt hale01 wieder in München.