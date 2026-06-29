/ Paula Hayduk

Hach, die Mutterschaft – die erfüllendste Zeit im Leben einer Frau! Zumindest, wenn man den gesellschaftlichen Erwartungen Glauben schenkt. Zwischen Instagram-Reels, perfekt inszenierten Familienmomenten und dem wiederauflebenden „Tradwife“-Ideal scheint die Rolle klar definiert: liebevoll, geduldig, selbstlos und dabei stets glücklich. Doch auch immer mehr Stimmen werden (wieder) laut, die genau diese Stereotype kritisieren und ihrer Unzufriedenheit Raum lassen. In diesen Diskurs reiht sich auch Susanne Heinrich mit „Die Miserable Mutter“ ein.

Protagonistin ist die miserable Mutter. Einen Namen bekommt sie nicht. Mit ihrem Neugeborenen und dem Kindsvater Peter Pan bewegt sie sich durch einen gleichförmigen Alltag zwischen Wohnung, Stadtpark und Mutter-Kind-Café. Was eine Familienidylle sein soll, entwickelt sich zunehmend zu einem Gefängnis. Einem Gefängnis aus den Erwartungen der Gesellschaft, Ansprüchen an sich selbst und dieser ausweglosen Mutterrolle. Für Zweifel, Überforderung oder eigene Wünsche bleibt kein Raum. Während sie versucht, dieser Rolle gerecht zu werden, entfremdet sie sich immer weiter von sich selbst: Als ihr ein freier Wunsch gewährt wird, entscheidet sie sich nicht für Selbstverwirklichung, sondern für mehr Wickelräume.

Bild: Filmfest München

MUTTERSCHAFT – MADE BY GESELLSCHAFT

„Die miserable Mutter“ ist weit mehr als eine individuelle Geschichte. Sie verdeutlicht die Schwierigkeiten, die mit der Mutterrolle kommen. Die Mutter erlebt ihren Alltag nicht als erfüllende Aufgabe, sondern als permanentes Spannungsfeld. Der Film gibt Gefühlen eine Stimme, die sonst verschwiegen bleiben, und zeichnet Mutterschaft nicht als naturgegebene Bestimmung, sondern als ein kulturell gewachsenes Ideal, das mit enormem Druck einhergeht.

Die miserable Mutter ist also eine Figur, die sich weigert, diese Rolle widerspruchslos hinzunehmen. Sie will nicht die typische Mutter sein, weiß aber selbst nicht genau, was sie stattdessen will. Dazu gesellt sich die Scham, überhaupt so zu empfinden, die Frage, wie sich Emanzipation mit dem Mutterdasein vereinbaren lässt, und das Gefühl, von niemandem wirklich verstanden zu werden. Am Ende, so scheint es, kann man es ohnehin niemandem richtig machen.

GEZIELTE NUANCEN

Der Film lässt bewusst Raum für Interpretationen, das beginnt bereits beim Titel. Ist mit „miserabel” die vermeintliche Qualität dieser Mutterrolle gemeint, oder doch eher der Zustand, in dem sich die Protagonistin befindet?

Auch die Namenlosigkeit der Mutter wirft Fragen in den Raum. Soll sie verdeutlichen, wie sehr sich Mütter in dieser Rolle zurücknehmen und aufgeben müssen, bis für sie selbst kein Platz mehr bleibt? Oder ist sie eher eine Projektionsfläche, die stellvertretend für viele Mütter stehen soll? Der Vater dagegen trägt den Namen eines Jungen, der nie erwachsen geworden ist – Peter Pan. Er erlaubt sich, weiterhin zu träumen: Sieht er sich wirklich als Vater, oder wäre eine Reise nicht doch lustiger? Während er sich aus seiner Rolle befreien kann, übernimmt die Frau ganz selbstverständlich die Care-Arbeit. Am Ende nuckeln sowohl Kind als auch Vater an den Brüsten der Mutter, sie trägt die Sorge für beide allein.

EINE HANDLUNG JENSEITS KLASSISCHER DRAMATURGIE

Die narrative Struktur folgt keinen klassischen Erzählstrukturen. Es gibt keinen klaren Spannungsbogen, keine klassische Katharsis. Stattdessen sind stumpfe Alltagssituationen zu sehen, unterfüttert mit Monologen über Zweifel. Diese monotone Grundstimmung wird sprachlich und musikalisch durch einen eintönigen Sprechgesang unterstrichen. Auch die Bewegungen wirken nahezu roboterhaft und vermitteln das Gefühl, funktionieren zu müssen. Die Kulisse ist dagegen überraschend farbenfroh, was teilweise etwas überfordernd wirkt. Die Inszenierung schafft es, das Gefühl von Monotonie und Gefangensein einzufangen. Als Zuschauer:in beginnt man selbst, diese Enge und Erschöpfung zu spüren, eine fast beklemmende Langeweile stellt sich ein. Man wartet auf Erlösung, aber sie bleibt aus.

Bild: Filmfest München

Der Film wirft unangenehme Fragen in den Raum und stößt zur Diskussion an: Über Care-Arbeit, über mentale Belastung, über die Unsichtbarkeit weiblicher Überforderung.

Dabei bestreitet niemand, dass das Leben mit Kindern Glück und Sinn schenken kann. Doch es braucht auch mehr Raum, sich zu öffnen und mehr Anerkennung für all das, was Mütter tagtäglich oft unbemerkt leisten.

Die Miserable Mutter wird drei mal im Rahmen des Filmfests gezeigt. Wer den Film sehen möchte, kann das am 30. Juni um 20:30 Uhr, am 01. Juli um 15 Uhr und am 04. Juli um 16 Uhr tun.