Die M94.5 One Night Band mit Lizki

Ein Abend. Eine Band. Ein unvergessliches Erlebnis.

Die M94.5 One Night Band geht wieder an den Start. Dieses Mal live aus der Glockenbachwerkstatt. Für die einzigartige Stimmung sorgt die Künstlerin Lizki.

Das Konzept

Du willst die heißesten Münchner Newcomer:innen hautnah erleben und dabei gleichzeitig coole Locations abseits der Feiermeilen am Stachus und der Münchner Freiheit kennenlernen? Dann bist du bei der One Night Band genau richtig! Denn hier erlebst du junge Locals in kleineren Veranstaltungszentren. Das Beste daran? Dein Geldbeutel wird nicht beschädigt! Der Eintritt ist komplett kostenlos.

Die Band

Lizki ist eine junge Münchner Künstlerin, die einige Jahre in Wien gelebt hat. Schon im Teenageralter hat sie ihre eigene Band, Tonbettkorrektur, gegründet. Im Oktober 2020 ist ihr erstes Soloalbum erschienen und bereits im Sommer 2021 folgte das zweite. Musikalisch arbeitet die Sängerin mit elektronisch produzierten Klängen. Darin lässt sie Klavier-Elemente einfließen. Gesanglich liefert ihre kräftige Stimme die geballte Elektro-Pop-Power.

Bild: Marija Stosic

Die Location

Die Glockenbachwerkstatt – zwischen Gärtnerplatz und Viktualienmarkt – bietet mitten in der Stadt einen entspannten Treffpunkt und eine großartige Eventlocation. Hier kannst du bei dem ein oder anderen Kaltgetränk Theater, Kunst und Musik erleben oder an Workshops teilnehmen. Dabei bist du den Künstler:innen ganz nah.