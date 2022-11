Derbytime ist Partytime! 

/ Tobias Loussinian Hildebrand / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Münchner Studis aufgepasst: Beim Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und den Straubing Tigers bekommt ihr die Chance auf sportliche Abendunterhaltung zum ermäßigten Preis! Alle Studierende und Azubis zahlen nur 10€ für eine Stehplatzkarte.

Für die gute Stimmung könnte aber schon die Heimmannschaft in der Olympia-Eissporthalle sorgen. Denn die Gäste aus Straubing scheinen – im Gegensatz zu München – mit der internationalen Doppelbelastung Probleme zu haben. In ihrer ersten Saison in der Champions Hockey League stehen die Tigers in der Liga auf einem mauen 8. Platz.

Wenn der Tabellenführer um Don Jackson das starke Straubinger Angriffstrio bestehend aus Taylor Leier, Mark Zengerle und Travis St. Denis im Griff behält, ist für eine perfekte Partynacht alles angerichtet.

Ob es zur Feier im Olympiapark kommt, erfahrt ihr ab 19:30 Uhr im M94.5-Liveticker!