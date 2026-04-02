Derby-Deluxe: Playoff-Spiel Nummer 5 zwischen München und Ingolstadt!

/ Anik Vogel und Tobias Loussinian Hildebrand / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Heute Abend um 19:30 Uhr steigt Spiel 5 zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt im SAP Garden. Es steht im Moment 2:2 in der Playoff-Serie, heute kann also eine Mannschaft sich den ersten Matchpoint auf das Halbfinalticket erspielen.

Die Partien waren bisher von großem Kampf, reichlich Toren und Skandalen geprägt. Im letzten Spiel mussten die Red Bulls eine deutliche 2:7-Niederlage einstecken. In Erinnerung bleibt das Spiel jedoch viel mehr wegen dramatischen Szenen in den letzten Minuten, als der Ingolstädter Tropmann nach einem unerlaubten Kopfcheck von EHC-Spieler Fabio Wagner bewusstlos am Boden liegen blieb. Der Münchner wurde anschließend mit einer Spielstrafe vom Eis verwiesen. Gestern wurde zudem verkündet, dass er für 14 Spiele gesperrt ist und somit die restlichen Playoffs verpasst.



Die Fans hoffen, dass die heutige Partie nicht wieder von Unsportlichkeiten überschattet wird, sondern dass stattdessen ein Spiel voller Spannung und großem Kampf auf sie wartet. Die Sterne stehen gut für ein Spektakel zwischen den beiden Rivalen. So wollen sich beide Teams heute den Sieg sichern, um dann am Samstag in Ingolstadt um den Einzug ins Halbfinale zu spielen.



Wird der EHC sich diese Chance erkämpfen oder entwischen die Ingolstädter ein weiteres Mal mit einem Sieg aus dem SAP Garden? Die Antwort gibt’s hier im M94.5-Liveticker!