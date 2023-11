Fünf besondere Christkindlmärkte in München

/ Elias Mohr

Seit dem 27. November haben Münchens Weihnachtsmärkte geöffnet. Wir stellen euch fünf ganz besondere Märkte vor, die ihr in der Winterzeit besuchen könnt.

Mondscheinexpress im Bahnwärter Thiel

Schönes Kunsthandwerk in toller Atmosphäre bekommt ihr beim Mondscheinexpress auf dem Gelände des Bahnwärter Thiel geboten. Das Areal mit alten Zugwaggons und Schiffcontainern verwandelt sich im Winter in ein bunt erleuchtetes Weihnachtswunderland. Künstler:innen aller Richtungen verkaufen ihre Waren und natürlich ist auch für Glühwein und das leibliche Wohl gesorgt. Besondere Unterhaltung bietet das tägliche Rahmenprogramm mit verschiedenen Musiker:innen und DJ’s.

Weihnachtslichter im besonderen Setting am Bahnwärter Thiel. Bild: M94.5/Elias Mohr

Sternenflotte auf der alten Utting

Weihnachten auf einem ehemaligen Ausflugsdampfer? Das gibt es in München, genauer gesagt, auf der alten Utting unter dem Namen “Sternenflotte”. Der Name ist Programm, denn überall hängen Lampen in Stern-Form. Hier könnt ihr Speisen aus verschiedenen Kulturen um eines der aufgestellten Lagerfeuer genießen. Für Sportbegeisterte ist auch was geboten: An der aufgestellten Eisstockbahn könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Christmas Ahoi!

Wer Schiffe mag, sollte die Sternenflotte nicht verpassen. Bild: M94.5/Elias Mohr

Pink Christmas auf dem Stephansplatz

Auf dem Stephansplatz findet ihr mit Pink Christmas den queeren Christkindlmarkt in München. Ganz in pink erstrahlt der Platz in schönem Kontrast zu den sonst üblichen Weihnachtsfarben. Glühwein oder Punsch wird hier aus Regenbogen-Tassen getrunken und ab 18 Uhr spielt DJ James Munich auf einer kleinen Bühne seinen Weihnachtsmix. Abgerundet wird das Programm an Sonntagen mit Travestiestar Gene Pascale. Am 01. Dezember gibt es außerdem eine Spendenaktion der Aids-Hilfe München zum Welt-Aids Tag.

Besondere Beleuchtung auf dem Pink Christmas Markt. Bild: M94.5/Elias Mohr

Das Adventsspektakel auf dem Wittelsbacherplatz

Mittelalter-Fans aufgepasst: Auf dem Wittelsbacherplatz erwartet euch das Adventsspektakel in ritterlicher Atmosphäre. Wer keinen Glühwein mag, kann hier feinen Met trinken. Dazu gibt es Stände mit mittelalterlichem Handwerk und wer Hunger bekommt, kann sich einen Wildschwein-Leberkas gönnen. Dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit Gauklern, Harfenmusik und Feuershows.

Auch die Stände auf dem Adventsspektakel sind in mittelalterlicher Optik gehalten. Bild: M94.5/Elias Mohr

Der Märchenbazar im Olympiapark

Auf dem Gelände des Sommer-Tollwood findet zur Weihnachtszeit der Märchenbazar statt. Neben Glühweinständen und Grillbuden gibt es die Möglichkeit, sich in einem der drei Zirkuszelte aufwärmen. In diesen könnt ihr verschiedene Speisen aus aller Welt probieren und der Live-Musik lauschen, die jeden Abend in den Zelten gespielt wird. Außerdem gibt es verschiedene Aktionen und Workshops wie zum Beispiel Weihnachtskartenmalen, eine Kleidertauschaktion oder Kurse zum Schmuck herstellen.

Der Märchenbazar lockt mit besonderem Flair. Bild: M94.5/Elias Mohr

Das sind natürlich nicht alle Christkindlmärkte in München. Davon gibt es über 35. Da sollte für jeden etwas dabei sein.