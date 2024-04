Der Start in die Musikbranche: Zwischen Hoffnung und Zweifeln

Lavie im Sound of Munich Interview

/ frencka

„Wie geht es weiter?” – eine Frage, mit der sich die meisten schonmal auseinandergesetzt haben. So auch der Münchner Newcomer „Lavie” in seinem ersten Song Dreh mich Rum vor zwei Jahren. Doch eins ist dabei für ihn sicher: „Hauptsache es geht um Musik”.



LAVIE im M94.5-Interview mit Benjamin Müller

Corona als Startpunkt

Mit acht Jahren machte Valentin seine ersten Schritte in der Musik. Zuerst begann er mit dem Klavier Spielen, später kam auch das Schlagzeug hinzu. Mit den Jahren verlor er die Musik jedoch aus den Augen, bis er im Corona Lockdown wieder richtig startete. Dabei entdeckte er das Texte schreiben für sich und lädt seine ersten Songs, die er auf YouTube-Beats textete, auf SoundCloud hoch.

Die Ambivalenz der Musik

Seine neuste Single „Espoir” veröffentlichte er Anfang März 2024. Darin geht er unter anderem auf Schattenseiten und Anstrengungen in der Musikbranche ein und singt Lines wie „Musik macht mich schon sehr lange kaputt”.

Als er mit 18 seine erste Single veröffentlichte, singt er noch „Hauptsache es geht um Musik”. Er erklärt, er hätte die Arbeit und den Prozess des Musik-Machens anfangs unterschätzt. Es sei nicht alles Spaß und auch mit viel Anstrengung verbunden. Für ihn überwiegen jedoch die positiven Seiten.

Die Bühne ist quasi so mein Happy Space Lavie

Hoffnung auf französisch

„Espoir” – die französische Übersetzung für „Hoffnung”. Aber nicht nur der Titel, sondern auch einige Lines in dem Song singt Valentin auf französisch. Seine Mutter kommt aus Frankreich und so besuchte er auch in Deutschland eine französische Schule und machte sein Bac – das französische Abitur.

Aus der Fertigstellung und der Veröffentlichung des Songs schöpft Lavie wieder große Hoffnung und motiviert sich, auch in den Texten der Single, nicht aufzugeben.

Zusätzlich von Live-Auftritten und positivem Feedback bestärkt, arbeitet er bereits an einem neuen Projekt.