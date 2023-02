Anna Meid: Tagträume und eine Gitarre

/ Elias Mohr

Beim M94.5 Song-Slam treten in der Milla jeden Monat 6 Künstler:innen mit ihren Songs gegeneinander an. Das Publikum kürt dabei die Sieger:innen und bestimmt so, wer in der großen Finalrunde im Juli teilnehmen darf. Die Gewinnerin der ersten Runde ist Anna Meid. Sie konnte das Publikum mit ihrem Gesang, den sie mit ihrer Gitarre begleitet, von sich überzeugen. Nach ihrem Sieg ist sie nun bei uns im Sound of Munich Interview.

Vom Song-Slam hat Anna Meid bereits vor drei Jahren erfahren und war damals als Zuschauerin vor Ort. Dort kam dann der Wunsch auf, selbst teilzunehmen. Nach der Corona-Pause konnte sie diesen Wunsch jetzt – drei Jahre später – wahr werden lassen. Dabei direkt als Gewinnerin gewählt zu werden hat den Abend “perfekt” gemacht.



Anna Meid im Sound of Munich-Interview

Verträumte Sängerin, verträumte Musik

Leise Gitarrenklänge und eine beruhigende Stimme – das ergibt extrem verträumte Songs. Anna Meid selbst verliert sich auch gerne in dem einen oder anderen Tagtraum. Besonders in der Bahn oder im Bus, wo sie auch schon mal das Personal übersieht, das ihr Ticket kontrollieren möchte. Mit dem Gitarrespielen hat Anna mit 14 Jahren angefangen, als sie die alte Gitarre ihrer Mutter geschenkt bekam. Seit ihrer Kindheit ist die Musik ein Teil ihres Lebens: ,,Ich hatte davor schon Klavierunterricht und dachte dann: Die Gitarre steht da und hab angefangen, mir das so bisschen beizubringen.” Zu ihren großen musikalischen Vorbildern zählen Hozier und Laura Marling.

Ein einziger Gedanke kann alles verändern

In ihrem Song Empress of the Key will Anna Meid ausdrücken, dass man sich nicht von anderen Menschen abhängig machen sollte. Bereits der Gedanke daran kann eine große Veränderung bewirken.

Bis zum großen Finale im Juli hat Anna Meid nun noch etwas Zeit, aber sie freut sich bereits riesig, dort zusammen mit anderen Künstler:innen zusammen Musik zu machen. Die nächste Runde des Song-Slams findet am 15. Februar in der Milla statt.