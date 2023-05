Der M94.5-Badeseen-Check

/ Lea Wörner / Bild: M94.5/Lea Wörner

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne erste Gesichter krebsrot färbt, wissen wir alle: Es ist wieder Badezeit! Vor allem die großen Gewässer im Münchner Umland, wie Chiemsee, Ammersee oder Starnberger See, sind dabei auch bei Tourist:innen sehr beliebt – dadurch sind sie aber meist ziemlich überfüllt. Für diejenigen, die nicht auf die Heiligen drei Könige unter den Badeseen zurückgreifen wollen, haben wir einige kleinere Feuchtflächen der Umgebung getestet. Unsere Top 5 findet ihr hier!

Platz 5: Fasaneriesee

Zum Baden eignet sich der Fasaneriesee auf jeden Fall gut. Allerdings befinden sich aufgrund des meist schrägen Ufers die Liegeflächen nicht direkt am Wasser. Dieses ist leider nicht ganz so klar, wie bei den anderen Badeseen. Es ist aber klar genug, um darin bei Gelegenheit ziemlich große Fische zu entdecken (siehe Video)! Weil sich jetzt vielleicht nicht alle von euch über diese glitschige Begegnung freuen, gibt es dafür keine Pluspunkte in unserem Ranking…

Video: M94.5/Lea Wörner

Der Fasaneriesee besticht vor allem mit seiner tollen Lage: Vom Hauptbahnhof fahrt ihr zwanzig Minuten mit der S-Bahn bis München-Fasanerie und geht dann noch zehn Minuten zu Fuß. Auch mit dem Fahrrad benötigen Schwimmwütige von dort aus nur eine halbe Stunde, während für die anderen Seen rund eine Dreiviertelstunde Radweg eingeplant werden sollte.

Platz 4: Feldmochinger See

Am Feldmochinger See fällt vor allem das klare Wasser auf. Trotz der ruhigen Lage gibt es dort ein kleines Restaurant, öffentliche Toiletten und einen nahegelegenen Minigolf-Platz, für das kleine Entertainment zwischendurch ist also gesorgt. Entlang des Ufers befinden sich vereinzelte Liegeflächen und ein Steg, der den Weg ins Wasser erleichtert. Damit ist er definitiv einen Badebesuch wert!

Bild: M94.5/Lea Wörner

Platz 3: Waldschwaigsee

Die kleine Oase liegt idyllisch in einem Erholungsgebiet zwischen diversen Pferdehöfen und Schafweiden. Der Waldschwaigsee bietet er sich vor allem zum entspannten Liegen oder Wandern an – Grillen, Ballsport und laute Musik sind hier verboten. Auch hier kann die Wasserqualität punkten. Im Sommer könnt ihr euch zudem an einem kleinen Kiosk verpflegen.

Bild: M94.5/Lea Wörner

Wer am Waldschwaigsee noch nicht genug gesehen hat, profitiert von dessen zentraler Lage zwischen vielen weiteren Badeseen. Ob mit dem Fahrrad oder in bequemen Wanderschuhen – diverse andere Gewässer sind nicht weit entfernt.

Bild: M94.5/Lea Wörner

Platz 2: Langwieder- und Lußsee

Im Münchner Westen befinden sich mit dem Langwieder- und Lußsee gleich zwei Bademöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Der etwas größere Langwieder See hat kaum Liegemöglichkeiten mit Blick auf das Wasser, dafür aber umso mehr Platz auf den weitläufigen Wiesen um ihn herum. Dagegen hat der nördlichere Lußsee einen eigenen Strand mit Grillplätzen und Toiletten. Vor allem die Sportler:innenherzen dürften bei beiden Seen höher schlagen: Es gibt mehrere öffentliche Beachvolleyball-Plätze!

Bild: M94.5/Lea Wörner

Beide Seen haben durchschnittlich sauberes Wasser. In direkter Umgebung des Lußsees befindet sich außerdem der Birkensee mit eigenem FKK-Bereich. Insgesamt ist hier also bestimmt für jede:n etwas dabei!

Platz 1: Karlsfelder See

Auf dem Siegerpodest des M94.5-Badeseen-Checks steht der Karlsfelder See. Etwas weiter außerhalb gelegen lässt er die anderen Seen mit seinem kristallklaren Wasser blass aussehen. Die große Liegewiese zieht sich entlang des gesamten Sees und bietet viel Fläche direkt am Wasser. Das Restaurant mit Seeblick, diverse Beachvolleyball-Plätze, Toiletten und Grillstellen lassen keine Wünsche offen. Auch die Enten sind begeistert!

Video: M94.5/Lea Wörner

Fazit

Wer nicht an die klassischen großen Seen fahren möchte, hat damit insgesamt eine Vielzahl an alternativen Bademöglichkeiten im Münchner Umland. Also schwingt euch in die Badehöschen und los geht’s!