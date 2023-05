Der Gute Ton – ESC 2023 Propädeutikum

/ Sebastian Bergsteiner / Bild: EBU/NPO

Ein guter Ton würde wahrscheinlich zehn Punkte kriegen. Denn zwölf Punkte gehen ja schon an den besten Ton und acht dann an nen oken? Naja, was ihr aus diesem stümperhaften ersten Satz des Textes schon heraushört. Morgen ist der ESC und wir freuen uns darauf. Und diese Sendung heißt der gute Ton. Anna de Riggi und Naim Schleicher analysieren für euch alle, also wirklich alle Songs des ESC-Jahres 2023 und sagen euch, wer an diesem Samstag auf dem Treppchen stehen wird. oder zumindest, auf welche Auftritte ihr euch freuen solltet.