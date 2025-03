Der EHC mit dem Rücken zur Wand: Spiel 6 im DEL-Viertelfinale

/ ludwigw / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Alles oder Nichts für den EHC im sechsten Spiel der Viertelfinal-Playoffs gegen die Adler Mannheim Gewinnt die Mannschaft von Don Jackson heute nicht, ist die Saison vorzeitig zu Ende.

Dabei sah es zwischenzeitlich so gut für die Bullen aus. Nach einer knappen Auftaktniederlage in Mannheim, konnten die heutigen Hausherren im Münchner SAP-Garden die Serie mit zwei überzeugenden Siegen für sich drehen. Die Mannheimer Adler hingegen ließen sich von den zwei Niederlagen nicht aus der Ruhe bringen und glichen im vierten Spiel souverän zu Hause aus. Mit einem 2:2 in der Playoff-Serie ging es am Dienstag in Mannheim mit Spiel fünf weiter. Dort sollte es wieder einen Krimi auf dem Eis geben. Nach zwei Dritteln führten die Münchner mit 1:2, bevor die Mannheimer mit einem Doppelschlag von Matthias Plachta und Kris Bennet das Spiel wieder drehten. Erst Adam Brooks konnte die Münchner acht Minuten vor Schluss zum 3:3 Ausgleich bringen. Also hieß es: Overtime. Und zum zweiten Mal im Viertelfinale zog der EHC den Kürzeren und verlor das Spiel.

Damit steht der EHC Red Bull München nun mit dem Rücken zur Wand und MUSS heute gewinnen, um die Serie ins Finale Spiel 7 am Sonntag zu bringen. Die Ausgangslage könnte also spannender nicht sein und die Partie verspricht ein echter Fight zu werden. Alles natürlich live zum Mitlesen ab 19:30 Uhr hier im M94.5 Liveticker.