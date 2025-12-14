Der EHC lädt die Ice Tigers ein

/ Johanna Kopp und Anik Vogel / Bild: EHC Red Bull München / CityPress

Am 28. Spieltag der DEL trifft der EHC auf die Ice Tigers aus Nürnberg. Die Tabelle schlägt einen ziemlich klaren Favoriten vor: Die Münchner liegen auf Platz 4 mit 13 Punkten Vorsprung vor ihren Gästen (Tabellenplatz 8).

Bereits seit 2010 treffen die beiden bayrischen Mannschaften jährlich in der Deutschen Eishockeyliga aufeinander. Die Bilanz ihrer 62 Spiele ist dabei relativ ausgeglichen. In der aktuellen Saison konnten sich die Bullen jedoch in beiden bereits gespielten Duellen gegen die Franken durchsetzen. Der EHC hat von seinen letzten 10 Spielen 8 gewinnen können. Mit dieser Siegesserie werden es die Münchner wahrscheinlich kaum erwarten können wieder in ihre Arena zu stürmen. Doch auch die Gäste kommen aus Nürnberg mit Rückenwind nach München getigert. Ganz nach dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ werden sie heute versuchen, an ihre letzten beiden Spiele erneut mit einem Sieg anzuknüpfen.

Werden die Münchner heute von den Ice Tigers bezwungen oder schicken sie ihre Gäste als zahme Kätzchen wieder zurück in den Käfig? Der M94.5 Liveticker hier zum Mitlesen.