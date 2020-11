/ Maria Langlechner / ©Netflix

Zum Ende des Jahres überbieten sich Streaming-Anbieter mit kitschigen Weihnachtsromanzen. Netflix hat dieses Jahr eine charmante Feiertagsserie im Programm, die auf einem Jugendbuch basiert. Dash & Lily schickt die beiden Hauptcharaktere auf eine Schnitzeljagd durch das weihnachtliche New York und liefert ganz nebenbei einen Gegenentwurf zu modernem Dating, ganz ohne Apps.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Trailer zu Dash & Lily

Weil sämtliche Familienmitglieder ausnahmsweise andere Pläne für die Feiertage haben, ist Lily (Midori Francis) enttäuscht. Sie liebt Weihnachten, für sie ist es der Höhepunkt des Jahres. Gezwungenermaßen sucht sie sich ein alternatives Abenteuer: Lily stellt in ihrem Lieblingsbuchladen ein Notizbuch ins Regal, das den Ausgangspunkt für eine Schnitzeljagd durch ihre Heimatstadt bildet. Sie hofft, dass eine ähnlich große Leseratte wie sie sich auf das Spiel einlässt.

Weihnachtsfanatikerin trifft auf Feiertagszyniker

Weihnachtshasser Dash ist genauso eine Leseratte wie Lily ©Netflix

Dash (Austin Abrams) nimmt die Herausforderung an. Obwohl sich der enttäuschte Romantiker zu einem Feiertagszyniker entwickelt hat, mag er die kleinen Mutproben, zu denen Lily ihn herausfordert. Anfangs kennen sie weder Namen, noch Geschlecht oder Alter voneinander – eine ungewohnte Situation für Instagram- und Tinder-Nutzer. Im Verlauf der Serie lernen die beiden immer mehr voneinander, obwohl sie sich nur beinahe begegnen. Damit stellt sich plötzlich ein neues Problem: Werden sie im echten Leben nicht zwangsläufig enttäuscht sein, weil sie den Idealvorstellungen ihres Gegenübers nicht gerecht werden können?

Weihnachtsstimmung mit verschrobenem Charme

Dashs bester Freund Boomer (Dante Brown) unterstützt Lily bei der Schnitzeljagd©Netflix

Wie bei vielen Netflix-Produktionen haben die Serienmacher auf Diversität in der Besetzung geachtet, ohne dass es gezwungen wirkt. Die Nebencharaktere bekommen genügend Tiefe, damit die seichten Stellen in der Story locker überspielt werden. Dash & Lily erzählt in acht Episoden mit jeweils um die zwanzig Minuten Laufzeit typische Teenie-Probleme, ohne ins Klischeehafte abzugleiten. Das Ergebnis ist nicht nur für Jugendliche geeignet, auch als Erwachsener kann man Spaß daran haben. Die warmherzige Wohlfühlserie schafft es, Weihnachtskitsch mit reichlich verschrobenem Indie-Charm auszubalancieren.

Dash & Lily ist seit 10. November bei Netflix im Stream abrufbar.