Das Olympia-Frühstück

/ hannafr

Es ist alles angerichtet für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d´Ampezzo. Und was heißt Olympia? Genau, das O steht für Sport & Unterhaltung. Wir liefern euch genau die olympische Mischung, die ihr braucht. Aktuelles Sportgeschehen, absurde Situationen und am aller wenigsten die wirklich wichtigen Themen der Olympischen Winterspiele. Stay olympic, stay entertained, stay sporty! Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Unsere Moderatorinnen Marie-Noelle Svihla und Hanna Fritz wagen sich an die gefährlichste Abfahrt in ganz Ismaning und bringen euch eine epische Olympia-Sondersendung! Für jede:n ist heute was dabei und für alle, die noch nicht so sportaffin sind, startet diese Folge mit einer Episode Sport für Dummies. Auch für Romance Lovers wird einiges geboten mit einer herzergreifenden Hockey Romance. Diese absolut sportlichste und lustigste Sendung jemals zeigt euch aber auch wie ihr vielleicht doch noch zu Olympia kommen könntet, erklärt, wie dieses SkiMo funktioniert und berichtet von einer der aller neusten Sportarten bei Olympia, dem Aprés Ski. Reicht euch auch noch nicht, damit ihr wirklich einschaltet?! Ich hätte jetzt gesagt Pech gehabt, aber das wär dann vielleicht etwas unsportlich… also hier ein paar weitere Gründe einzuschalten: Mario & Sonic haben es endlich auch zu Olympia geschafft, ein Insider Bericht von Lindsey Vonn’s Knie und ein Spiel mit kuriosen Vorfällen vergangener olympischer Spiele!