Das Klangschalen-Frühstück

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Weihrauch, Salbei und gute Vibrationen! München und Schickeria ist Schnee von gestern – heute gibt’s München & Esoterik! München bekommt ganz viel Liebe ab in dieser Folge und Anna und Nora zeigen richtig Aura (vor allem Anna mit ihren Birkenstocks). Hört rein, wenn ihr wissen wollt, wie euch Battle-Rap und Blaumachen im Leben weiterhelfen können!