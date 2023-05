DANCE DANCE DANCE

/ Shuying Jin,Annette Beyer,Corinna Frizziero,Luise Otto,Alina Neuper und Dana-Marie Luttert

Endlich wieder live tanzen! Nach der digitalen Ausgabe vom DANCE Festival, können Tanzbegeisterte dieses Jahr das internationale Festival für zeitgenössischen Tanz wieder live genießen. Mit zahlreichen internationalen Kompanien, brandneue Spielorte und Themenschwerpunkte, freuen wir uns auf ein Programm, was so “vielfältig wie noch nie” ist.

*Dieser Online-Artikel wird ständig aktualisiert

THE PRETTY THINGS

Sind wir frei in unseren Körpern oder folgen wir vorgegebenen Bewegungsabläufen? Diese Frage könnte Motto bei The Pretty Things von Catherine Gaudet sein. In beige-grauen hautengen Anzügen performen fünf Tänzer:innen Jede:r für sich und trotzdem als Gruppe. Sie folgen zwanghaften Bewegungsabläufen und im nächsten Moment brechen sie aus. The Pretty Things zieht das Publikum in seinen Bann, hypnotisiert es.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren THE PRETTY THINGS Trailer

Ein einziges Lied begleitet durch den Abend, was an ein stetig laufendes Uhrwerk erinnert, indem die Tänzer:innen gefangen sind. Trotzdem kommt es zur Steigerung bis hin zu einem etwas zu verrückten Heavy Metall Teil. Speziell und einmalig ist The Pretty Things allemal, für Tanzunerfahrene wahrscheinlich sogar ZU speziell.

Bild: Mathieu Doyon

Was definitiv überzeugt ist die Ausdauer des Ensembles. Die gesamten 55 Minuten bleibt es permanent in Bewegung: Die sich langsam aber sicher abzeichnenden Schweißränder auf den hautengen Anzügen dienen da als Beweis.

The Pretty Things bildet mit Make Banana Cry und M den Fokus Montreal beim DANCE Festival 2023 und ist am Donnerstag, 11. Mai und am Freitag, 12. Mai gelaufen// ab

FreeSteps

Was fühlt ihr, wenn ihr einen Straßenkünstler:in zuseht und er oder sie euren Blick erwidert? Was ist, wenn sich Blicke unter einer Straßenlaterne kreuzen? In der Performance FreeSteps der taiwanesischen Kompanie HORSE des Choreografen Su Wei-Chia passiert genau das.

Bild: Chen Chang Chih

Dort bewegt sich eine Tänzerin im Licht der Straßenlaternen auf einem öffentlichen Platz in der Dunkelheit der Nacht: Jeder kann sie bewundern und den Linien folgen, die sie kreiert, aber sie kann auch uns mit ihrem Blick folgen.

Ist der öffentliche Raum ein sicherer Raum? Was denkt die Tänzerin? Welche Beziehung besteht zwischen Bewegung, Gongschlag, Licht und der Magie des Blicks? Das sind die Fragen, die wir uns stellen, wenn man diese Choreographie sieht, die Teil eines zehnjährigen Projekts ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren FreeSteps Nini Perfomance

FreeSteps – Nini wurde im Rahmen des DANCE Festival 2023 am Donnerstag, 11. Mai und am Freitag, 12. Mai, präsentiert. // cf